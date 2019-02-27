Футбол

«Лацио» и «Милан» не выявили победителяСпорт-Экспресс 17:01

Лацио — Милан
0 – 0
Матч завершён
Кубок Италии, Полуфинал, сегодня
Стадион «Олимпико»
29′
Франк Кессиэ
Хакан Чалханоглу
Марко Пароло
35′
44′
Алессио Романьоли
73′
Сусо
Самуэль Кастильехо
Марко Пароло
Луис Альберто
74′
78′
Давиде Калабрия
Патрик Габаррон
78′
80′
Джанлуиджи Доннарумма
Чиро Иммобиле
Фелипе Кайседо
81′
86′
Лукас Пакета
Лукас Биглия
Ромуло Соуза
Адам Марушич
90′
"Лацио" и "Милан" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии (0:0). Ответная встреча состоится в Милане 24 марта.
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