Футбол
Бухаров выбыл до конца сезона из-за травмыРИА Новости 06:14
Последний раз Бухаров выходил на поле 24 апреля в матче 25-го тура против "Уфы" (1:1), в котором форвард был заменен на 33-й минуте. "К сожалению, до конца сезона", - цитирует официальный сайт "Рубина" Бердыева, отвечавшего на вопрос, насколько тяжелая травма у Бухарова.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика
Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже
Полицейские в ответ применили гранаты со слезоточивым газом.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины
Скорее всего, Апаршин имел в виду другие направления, ведь граница между Россией и Украиной достаточно большая.
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
Обновлено в 02:29
Политика
Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии
Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
В Петербурге задержали более 30 участников первомайского шествия
«ОВД-Инфо» позже сообщило, что в Петербурге задержали 32 участника первомайского шествия.
Обновлено в 06:12
Здоровье
ФАС установила случаи платного оказания бесплатных медуслуг в РФ
"Застрахованным лицам необоснованно отказывают в оказании бесплатной медицинской помощи, взимается плата с застрахованных лиц, медицинские изделия приобретаются пациентами за собственный счет в период оказания высокотехнологичной медицинской помощи", — говорится в проекте доклада ФАС за 2018 год.
Обновлено в 09:27
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Происшествия
На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света
Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Общество
Сын Авакова устроил тайную роскошную свадьбу в Италии
Обновлено в 08:15
Происшествия
Росгвардейцы помогли потерявшемуся в Москве ветерану вернуться домой
Сотрудники Росгвардии помогли заблудившемуся ветерану Великой Отечественной войны вернуться домой в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа ведомства.
Обновлено в 09:11
Политика
Нефтепровод «Дружба» начали очищать от некачественной нефти
Систему магистральных нефтепроводов "Дружба" в среду начали очищать от некачественной нефти, работы идут по плану, сообщил первый заместитель гендиректора - главный инженер предприятия "Гомельтранснефть Дружба", являющегося оператором белорусского участка "Дружбы", Андрей Вериго.
Обновлено в 09:00
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Авто
Футболист Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
Bugatti La Voiture Noir на сегодняшний день является самым дорогим авто в мире.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Физрук» Татьяна Храмова ждет ребенка
30-летняя актриса, которую прославили роли в популярных сериалах канала ТНТ, ждет ребенка.
Обновлено в 09:00
Театры
Сухоруков прокомментировал отмену спектаклей из-за его болезни
Актер Виктор Сухоруков рассказал «Звезде», почему руководство Театра имени Моссовета приняло решение отменить спектакли с его участием после того, как артист получил травму.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ
Обновлено в 05:59
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре поставила одного из своих воспитанников на колени и заставила целовать землю, - пишет издание BAZA.
Обновлено в 08:27
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
Обновлено в 06:32
Общество
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19