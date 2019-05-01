Футбол
Бухаров выбыл до конца сезона из-за травмыРИА Новости 06:14
Последний раз Бухаров выходил на поле 24 апреля в матче 25-го тура против "Уфы" (1:1), в котором форвард был заменен на 33-й минуте. "К сожалению, до конца сезона", - цитирует официальный сайт "Рубина" Бердыева, отвечавшего на вопрос, насколько тяжелая травма у Бухарова.
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