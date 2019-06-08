Футбол

Буффон желает вернуться в «Парму»Sport.ru 07:58

Как известно, именно в составе "Пармы" именитый итальянец, которому в январе исполнился сорок один год, начинал профессиональную карьеру, а затем перебрался в стан "старой синьоры".
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Буффон желает вернуться в «Парму»

Sport.ru07:58

Буффон готов вернуться в «Парму»

Sport24.ru06:47

Буффон близок к подписанию контракта с «Пармой»

Евро-футбол.ру06:18

Буффон намерен продолжить карьеру в Италии

Чемпионат05:45

СМИ: Буффон может продолжить карьеру в «Парме»

Спорт-Экспресс06:59

Буффон намерен вернуться в Серию А

Metaratings07:41

Буффон хочет продолжить карьеру в Италии

LiveSport.ru06:32
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Происшествия

Голунову попросят продлить срок задержания на 72 часа

Директор издания "Медуза" Галина Тимченко заявила, что следствие намерено ходатайствовать в суде о продлении срока задержания журналиста Ивана Голунова на 72 часа.
Обновлено в 07:35
Транспорт

В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11

Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Культура

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Украинские военные пошли против Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить военным стрелять по ополченцам.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Журналисту Голунову вызвали вторую скорую

Журналисту "Медузы" Ивану Голунову, которому плохо, вызвали вторую скорую помощь.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Журналиста Голунова госпитализировали

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Футбол

Португалия и Испания обсудят совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Португалия планирует совместно с Испанией изучить целесообразность подачи заявки на проведение турнира.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 05:39
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Футбол

Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ–2020

Матч группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы–2020 между Украиной и Сербией завершился победой украинских футболистов.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

Массовое отравление произошло в загородном клубе «Ранчо 636» в городе Дзержинске Нижегородской области.
Обновлено в 06:21
Игры

Xbox объявила большую распродажу в честь E3 2019

Обновлено в 05:52
Футбол

Фонсека расторг контракт с «Шахтером», чтобы возглавить «Рому»

Как сообщается, 46-летний специалист на следующей неделе подпишет с Ромой двухлетний контракт.
Обновлено в 04:19
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
Обновлено вчера в 10:32
Общество

Le Figaro (Франция): тревожный рост проституции в социальных сетях (Le Figaro)

Проституция 2.0 сопровождается ростом числа несовершеннолетних жертв.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за фото в бикини

Подписчики жены Тарасова оценили стройную фигуру модели, однако некоторым фолловерам показалось, что Анастасия выбрала неудачную модель купальника.
Обновлено в 02:44
Политика

ПСРМ и ACUM подписали временное политическое соглашение

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали в субботу политическое соглашение.
Обновлено в 05:51
Игры

[E3 2019] Stormland — VR-экшен от Insomniac Games обзавелся трейлером

Особое внимание будет приковано к приключенческому экшену Stormland от студии Insomniac Games, авторов недавнего Spider-Man.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Аэропорт на Гоа возобновил работу после инцидента с МиГ-29К

Обновлено в 07:51
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Наука

В мышиной печени обнаружили долгожителей

Обновлено вчера в 10:57
Политика

Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Советник российского лидера Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 07:26
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Симоньян сказала, как надо поступить с Голуновым

Главный редактор телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что подозреваемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова следует отпустить под домашний арест.
Обновлено в 06:28
Экономика

Минтруд: падение рождаемости в России связано с низкими доходами семей

Негативная тенденция в большей степени обусловлена низкими доходами семей, чем сокращением числа женщин детородного возраста.
Обновлено в 06:28
Футбол

«Арсенал» объявил об уходе Чеха, Рэмси, Уэлбека и Лихтштайнера

37-летний Чех ранее объявил, что завершает карьеру по окончании сезона. 28-летний Рэмси продолжит карьеру в "Ювентусе".
Обновлено вчера в 12:22
Шоу-бизнес

«Не за что жалеть»: Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой»

Блогер Лена Миро считает, что жалеть обманутую Ирину не стоит, ведь она этого просто не заслуживает.
Обновлено в 05:57
Общество

Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова

Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Германии автобус с детьми попал в аварию

Произошло это на федеральной земле Тюрингия в районе 16 часов по местному времени. Туристический автобус столкнулся с легковушкой.
Обновлено в 01:35
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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