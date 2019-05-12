Футбол

Буффон не планирует завершать карьеру игрока летомЧемпионат 06:15

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон не планирует завершать карьеру игрока предстоящим летом, даже если парижский клуб не продлит с ним контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Буффон не планирует завершать карьеру после «ПСЖ»

Газета.Ru07:41

Буффон желает играть в Лиге чемпионов

Советский спорт08:00

Буффон не собирается завершать карьеру даже после ухода из «ПСЖ»

Спорт-Экспресс06:04

Буффон не планирует завершать карьеру игрока летом

Чемпионат06:15

СМИ: Буффон получил предложения от клубов, завоевавших путевку в Лигу чемпионов

Матч ТВ05:32

Буффон не планирует завершать карьеру летом. 41-летний вратарь рассматривает предложения

Sport24.ru05:17

Буффон не планирует завершать карьеру и рассматривает предложения от других клубов

Sports.ru05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала всех троих сыновей в честь Дня матери

Обновлено в 10:32
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Хоккей

Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Матч с "Красной машиной" ничего хорошего для Австрии не предвещал – уже на 13-й минуте счет был открыт, во втором периоде за 36 секунд россияне забросили вторую и третью шайбу, а в самом дебюте третьего отрезка игры австрийцев добили два гола с разницей в четыре минуты.
Обновлено в 10:23
Общество

В Москве прошел мотопробег в память о Сергее Доренко

Обновлено в 09:42
Происшествия

Александр Емельяненко вновь оказался в полиции

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Политика

В Швеции назвали Путина самым богатым человеком в мире

Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд назвал Президента России Владимира Путина богатейшим человеком планеты, сообщает DEITA.
Обновлено в 02:46
Общество

В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии

Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Музыка

Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения

Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
Обновлено в 01:35
Хоккей

Францоуз: не сказал бы, что матч Чехии с Россией — это война

Голкипер сборной Чехии Павел Францоуз поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира с командой России.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области

В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека.
Обновлено вчера в 20:57
Недвижимость

Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве

Обновлено в 08:12
Происшествия

В ОАЭ опровергли сообщения о взрывах на нефтяных танкерах

Обновлено в 10:21
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП в Чите с участием маршрутного такси

Обновлено в 06:27
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Опубликованы результаты последнего обследования Сергея Доренко

Обновлено в 09:59
Гаджеты

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
Футбол

«Ювентус» представил новую форму на следующий сезон

Обновлено в 06:25
Общество

В России изменились правила получения детских пособий

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Здоровье

Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Футбол

Между болельщиками «Зенита» и ЦСКА произошла драка

Обновлено в 08:55
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Футбол

«Аякс» разгромил «Утрехт», ПСВ уступил «АЗ Алкмару»

В параллельном матче ПСВ на выезде уступил АЗ Алкмар со счётом 0:1. Единственный гол на 49-й минуте забил Гус Тиль.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Вдова Доренко обвинила его дочерей в неуважении

Дочери журналиста Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, не уважали его, рассказала радиостанции «Говорит Москва» его вдова Юлия.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она

Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Происшествия

В Каире двух напавших на христианскую церковь приговорили к смерти

Обновлено в 09:55
Спорт

Умер олимпийский чемпион в велотреке Виктор Манаков

Чемпион Олимпийских игр 1980 года велогонщик Виктор Манаков скончался на 59-м году жизни, сообщил в своем твиттере президент Федерация велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
Обновлено в 10:19
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика

В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах

Обновлено в 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное