Футбол

Буффон: завершил бы карьеру, если бы не «ПСЖ», «Реал» или «Барселона»
Чемпионат
вчера в 13:35

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон отметил, что парижане были одним из трёх клубов, которые были способны отговорить его от завершения карьеры. Напомним, минувшим летом итальянский вратарь покинул туринский «Ювентус», за который выступал с 2001 по 2018 год.
Чемпионатвчера в 13:35

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Джанлуиджи Буффон: «„ПСЖ“ будет моим последним клубом»

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Джанлуиджи Буффон: «„ПСЖ“ будет моим последним клубом»

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Буффон: «Завершил бы карьеру, если бы не „ПСЖ“, „Реал“ или „Барселона“»

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Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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