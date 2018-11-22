Футбол

Буффон займет место в воротах ПСЖ в матче с «Ливерпулем»
Soccer.ru
11:30

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон выйдет с первых минут в ключевом для парижан матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Такое решение было принято тренерским штабом в рамках чередования Буффона вместе с Альфонсом Ареоля.
Soccer.ru11:30

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Во Франции ожидают, что Буффон выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче с «Ливерпулем»

Sport24.ru14:27

СМИ: Буффон выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Ливерпулем»

Матч ТВ13:17

СМИ: Буффон выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Ливерпулем»

Sportbox.RU13:17

СМИ: Буффон будет защищать ворота «ПСЖ» в матче с «Ливерпулем»

Спорт-Экспресс11:58

Буффон займет место в воротах ПСЖ в матче с «Ливерпулем»

Soccer.ru11:30
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Футбол

«СЭ»: Глушаков может уйти в аренду в «Крылья Советов» зимой

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков зимой может перейти на правах аренды в «Крылья Советов», сообщает «Спорт-Экспресс».
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру команды в нынешнем сезоне.
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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