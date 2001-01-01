Футбол
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон выйдет с первых минут в ключевом для парижан матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Такое решение было принято тренерским штабом в рамках чередования Буффона вместе с Альфонсом Ареоля.
Soccer.ru11:30
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Футбол
«СЭ»: Глушаков может уйти в аренду в «Крылья Советов» зимой
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков зимой может перейти на правах аренды в «Крылья Советов», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 13:05
Футбол
Златан Ибрагимович: «Я прилетел со своей собственной планеты»
Обновлено в 14:00
Футбол
В РПЛ зреет скандал. Теперь из-за матча «Енисей» – «Ахмат»
«Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров Лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу» РПЛ+«Ахмат» vs РФС+«Енисей» – очень неожиданное противостояние.
Обновлено в 13:30
Футбол
Марадона раскритиковал тренера сборной Аргентины
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона поделился мнением об исполняющим обязанности сборной Аргентины Лионеле Скалони.
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Футбол
Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове
Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок.
Обновлено в 14:00
Футбол
«Локомотив» обыграл «Урал» в матче молодёжного первенства
Под занавес встречи, на 88-й минуте, защитник «Локомотива» Николай Поярков удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счёт – 2:0. «Урал» после 15 проведённых матчей занимает 10-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России с 18 очками в активе.
Обновлено в 11:49
Футбол
Эвра объяснил видео с индейкой: «Ласкать ножку было перебором»
Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра объяснил свое видео, опубликованное в инстаграме на этой неделе.
Обновлено в 13:47
Футбол
Головин вернулся в общую группу «Монако»
Обновлено в 09:11
Футбол
Роналду поддержит кампанию по борьбе с насилием над женщинами
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержит кампанию по борьбе с насилием над женщинами, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:59
Футбол
«Барселона» поставила Неймару три условия
Как сообщает Goal, несколько представителей каталонского клуба уже встречались с Неймаром и рассказали, при каких условиях готовы предложить ему контракт.
Обновлено в 10:46
Футбол
ФИФА допустила проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара
ФИФА не исключает, что некоторые из матчей ЧМ-2022 пройдут за пределами Катара.
Обновлено в 10:51
Футбол
Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в нынешней кампании.
Обновлено в 13:48
Футбол
Грасия продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе
Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия продлит контракт с клубом.
Обновлено в 11:16
Футбол
Джастин Клюйверт признался, что его вдохновляет Роналду
Нападающий "Ромы" Джастин Клюйверт рассказал, что его вдохновляет пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду.
Обновлено в 11:48
Футбол
Футболист «Манчестер Юнайтед» провёл свой день рождения, помогая бездомным
Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг провёл свой день рождения, помогая бездомным.
Обновлено в 13:36