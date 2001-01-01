Футбол

Буффон займет место в воротах ПСЖ в матче с «Ливерпулем»
Soccer.ru
11:30

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон выйдет с первых минут в ключевом для парижан матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Такое решение было принято тренерским штабом в рамках чередования Буффона вместе с Альфонсом Ареоля.
Soccer.ru11:30

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СМИ: Буффон выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Ливерпулем»

Матч ТВ13:17

СМИ: Буффон выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Ливерпулем»

Sportbox.RU13:17

СМИ: Буффон будет защищать ворота «ПСЖ» в матче с «Ливерпулем»

Спорт-Экспресс11:58

Буффон займет место в воротах ПСЖ в матче с «Ливерпулем»

Soccer.ru11:30
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Футбол

«СЭ»: Глушаков может уйти в аренду в «Крылья Советов» зимой

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков зимой может перейти на правах аренды в «Крылья Советов», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 13:05
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Златан Ибрагимович: «Я прилетел со своей собственной планеты»

Обновлено в 14:00
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В РПЛ зреет скандал. Теперь из-за матча «Енисей» – «Ахмат»

«Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров Лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу» РПЛ+«Ахмат» vs РФС+«Енисей» – очень неожиданное противостояние.
Обновлено в 13:30
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Марадона раскритиковал тренера сборной Аргентины

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона поделился мнением об исполняющим обязанности сборной Аргентины Лионеле Скалони.
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Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок.
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» в матче молодёжного первенства

Под занавес встречи, на 88-й минуте, защитник «Локомотива» Николай Поярков удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счёт – 2:0. «Урал» после 15 проведённых матчей занимает 10-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России с 18 очками в активе.
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Эвра объяснил видео с индейкой: «Ласкать ножку было перебором»

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра объяснил свое видео, опубликованное в инстаграме на этой неделе.
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Головин вернулся в общую группу «Монако»

Обновлено в 09:11
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Роналду поддержит кампанию по борьбе с насилием над женщинами

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержит кампанию по борьбе с насилием над женщинами, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:59
Футбол

«Барселона» поставила Неймару три условия

Как сообщает Goal, несколько представителей каталонского клуба уже встречались с Неймаром и рассказали, при каких условиях готовы предложить ему контракт.
Обновлено в 10:46
Футбол

ФИФА допустила проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара

ФИФА не исключает, что некоторые из матчей ЧМ-2022 пройдут за пределами Катара.
Обновлено в 10:51
Футбол

Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в нынешней кампании.
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Футбол

Грасия продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия продлит контракт с клубом.
Обновлено в 11:16
Футбол

Джастин Клюйверт признался, что его вдохновляет Роналду

Нападающий "Ромы" Джастин Клюйверт рассказал, что его вдохновляет пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду.
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Футболист «Манчестер Юнайтед» провёл свой день рождения, помогая бездомным

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг провёл свой день рождения, помогая бездомным.
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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