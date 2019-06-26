Футбол

Буффон возвращается в «Ювентус». В 41 год он будет резервным вратаремSport24.ru 04:30

В Серии B Буффон продолжил играть за "Юве" — разумеется, клуб выиграл итальянский аналог ФНЛ и вернулся в Серию А. Помимо заслуженного звания легенды, Буффон просто кучу всего выиграл с "Ювентусом".
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Агент — о возможном возвращении Буффона в «Ювентус»: пока это просто идея

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Буффон возвращается в «Ювентус». В 41 год он будет резервным вратарем

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Буффон захотел вернуться в «Ювентус». А другие суперкамбэки помните?

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Спорт-Экспрессвчера в 23:45

Буффон возвращается в «Ювентус». Он согласился быть дублером Шченсного

Sports.ruвчера в 17:33
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Экономика

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Джанлуиджи Буффон
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Итальянский футболист, вратарь]. [[#ruw146052|Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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