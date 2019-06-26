Буффон возвращается в «Ювентус». В 41 год он будет резервным вратаремSport24.ru 04:30

В Серии B Буффон продолжил играть за "Юве" — разумеется, клуб выиграл итальянский аналог ФНЛ и вернулся в Серию А. Помимо заслуженного звания легенды, Буффон просто кучу всего выиграл с "Ювентусом".

Буффон возвращается в «Ювентус». В 41 год он будет резервным вратарем

Спорт WADA может открыть свыше ста дел в отношении спортсменов из России Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может открыть свыше ста дел в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС.

Здоровье Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.

Транспорт «Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.

Шоу-бизнес Беременная Симоньян пришла в гости к экс-супруге своего мужа Праздник был организован в стиле «Алисы в стране чудес». На торжество отец пришел в сопровождении новой супруги.

Авто Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Общество В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями» Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.

Политика Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Шоу-бизнес У отца Юлии Началовой обнаружили рак Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.

Политика В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".

Политика Медведев поддержал идею о конфискации машин у пьяных водителей Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение главы МВД Владимира Колокольцева о конфискации автомобилей, за рулем которых были задержаны пьяные водители.

Армия и оружие Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.

Авто Представили новый кроссовер Kia XCeed Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.

Наука Катинон и псилоцибин помогли грибам-паразитам изменить поведение цикад Психоактивные вещества катинон и псилоцибин, которые вырабатывают паразитические грибы, по-видимому, помогают им менять поведение хозяев — периодических и однолетних цикад.

Футбол «Рубин» объявил об уходе Пантелеева ФК «Рубин» на своем сайте объявил, что клуб расстался с полузащитником Владиславом Пантеелевым – «по обоюдному согласию сторон».

Здоровье Нюта Федермессер рассказала о поездке по психоневрологическим интернатам России В выступлении Нюты Федермессер идет речь об отделениях милосердия в интернатах.

Армия и оружие Зеленский переводит украинскую армию под стандарты НАТО Наверное, стоит напомнить, что еще только в марте Владимир Александрович заявлял, что решение о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз должны принимать граждане страны посредством референдума.

Политика Украинский моряк женился в российском СИЗО Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан 25 ноября в Керченском проливе в результате провокации Украины, женился в российском СИЗО.

Гаджеты Google потеряет почти миллиард пользователей из-за санкций к Huawei Huawei озвучила мысль, что хотела бы продолжить сотрудничество с американской компанией, но так как в современных политических реалиях это невозможно, она вынуждена переходить на мобильную операционную систему собственной разработки.

Теннис Карловский вышел в финал квалификации Уимблдона, Донской проиграл Российский теннисист Евгений Карловский вышел в решающий раунд квалификационного турнира к Уимблдону.