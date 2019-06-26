Футбол
Буффон возвращается в «Ювентус». В 41 год он будет резервным вратаремSport24.ru 04:30
В Серии B Буффон продолжил играть за "Юве" — разумеется, клуб выиграл итальянский аналог ФНЛ и вернулся в Серию А. Помимо заслуженного звания легенды, Буффон просто кучу всего выиграл с "Ювентусом".
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Экономика
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