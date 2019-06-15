Футбол

Агент подтвердил заинтересованность Буффона в возвращении в «Ювентус»RT на русском 02:00

Представитель 41-летнего итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина подтвердил, что возвращение футболиста в «Ювентус» возможно. «Пока это просто идея», — цитирует агента Sportitalia. Буффон может перейти в «Ювентус» бесплатно, так как его контракт с ПСЖ истекает 30-го июня.
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Агент: Буффон в «Ювентусе»? Пока это просто идея

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