Агент подтвердил заинтересованность Буффона в возвращении в «Ювентус»RT на русском 02:00

Представитель 41-летнего итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина подтвердил, что возвращение футболиста в «Ювентус» возможно. «Пока это просто идея», — цитирует агента Sportitalia. Буффон может перейти в «Ювентус» бесплатно, так как его контракт с ПСЖ истекает 30-го июня.

Агент подтвердил заинтересованность Буффона в возвращении в «Ювентус»

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