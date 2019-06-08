Футбол
Буффон ведет переговоры с «Пармой»Soccer.ru 14:44
Согласно информации La Gazzetta dello Sport, покинувший ПСЖ голкипер Джанлуиджи Буффон хочет продолжить карьеру в клубе, где он начал профессиональную карьеру - "Парме".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:45, Ашберн
Происшествия
Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест
Обновлено в 15:20
Футбол
Россия забила 9 безответных мячей в ворота Сан-Марино
Статистика матча (Россия / Сан-Марино) Удары 29/0 Удары в створ ворот 14/0 Процент владения мячом 77 % / 23% Нарушения правил 8/8 Поданные угловые 10/0 Россия набрала 6 очков и поднялась на первое место в группе I. Сан-Марино без очков остался на последней позиции.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама.
Обновлено 06 июня в 21:53
Общество
Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школах
Министерство просвещения РФ не планирует вводить в школы новые предметы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 13:40
Футбол
«Волынь» - «Карпаты»: кто попадет в Премьер-лигу?
Наш прогноз на ответный поединок финального матча плей-офф за право играть в Премьер-лиге Украины, в котором 8 июня «Волынь» даст бой «Карпатам».
Обновлено вчера в 15:22
Политика
МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России в суде ООН
Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили, что Международный суд ООН отклонит иск Украины против России до его рассмотрения по существу.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Наука
Создана база данных всех пептидов из ядов животных, действующих на калиевые каналы
Российские ученые создали базу данных, которая объединяет все известные пептиды (полимеры из аминокислот), выделенные из ядов животных и действующие на калиевые каналы.
Обновлено в 03:01
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Политика
Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду
Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За это решение проголосовал 61 депутат из 101.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
ВСУ убивают жителей Донбасса, признала пресс-секретарь Зеленского
Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель не исключила вероятность того, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:37
Происшествия
В Петербурге второй день проходят пикеты в поддержку Голунова
В Петербурге второй вечер подряд проходят пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который обвиняется в покушение на распространение наркотиков.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Дочь Синди Кроуфорд случайно показала свой дешевый шампунь
Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд пошла по стопам знаменитой мамы и рано добилась успеха.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Собчак официально развелась с Виторганом
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:57
Футбол
Тренер Сан-Марино поблагодарил футболистов сборной России
Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Франко Варрелла прокомментировал поражение своих подопечных в матче третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы - 2020 против сборной России.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
Космос
Глава «Роскосмоса» посетил КБ «Арсенал» и провел там совещание
В Северной столице делегация высокопоставленных сотрудников «Роскосмоса» вместе с главой госкорпорации посетила завод «Арсенал» и одноименное КБ, где было проведено совещание.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы
В центре Оттавы произошла стрельба, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант Маркленд Энтони Кэмпбелл из группы The Halfsizegiants.
Обновлено в 14:56
Спорт
ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 13:36
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
«Чертило опущенный»: Комбат «Донбасса» поглумился над потерями «Азова», нацисты грозят ему «спросить за базар»
«Откровения» комбата вызвали резкую реакцию боевиков «Азова».
Обновлено в 13:15
Здоровье
Онищенко оценил шансы семьи Алибасова на успех в суде
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил шансы семьи Бари Алибасова на успех в суде против производителя средства для прочистки труб.
Обновлено в 10:27
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Политика
Глава Партии социалистов избрана председателем парламента Молдавии
Молдавский политик Зинаида Гречаный возглавила парламент страны. Она является главой Партии социалистов Молдавии.
Обновлено в 08:58
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 04:14
Общество
Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе
В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:24