Футбол

Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус», пишут СМИРИА Новости 18:12

Буффон в июле 2018 года покинул "Ювентуса", за который выступал с 2001 года, и подписал контракт с французским "Пари Сен-Жермен" по схеме "1+1". По окончании сезона-2018/19 парижане не стали продлевать соглашение с 41-летним итальянским вратарем.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Буффон вернется в «Ювентус», подписав однолетний контракт

Soccer.ru17:42

В Италии сообщили, что Буффон готов вернуться в «Ювентус»

Sport24.ru17:31

Буффон, скорее всего, вернется в «Ювентус»

Матч ТВ18:02

Буффон готов стать дублером Щесны в «Ювентусе»

Советский спорт18:08

Буффон близок к возвращению в «Ювентус»

Чемпионат17:35

Буффон возвращается в «Ювентус». Он согласился быть дублером Шченсного

Sports.ru17:33

41-летний Буффон может вернуться в «Ювентус» в качестве игрока

Спорт-Экспресс17:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Политика

Украинского олигарха Фирташа могут экстрадировать в США

В Вене начался суд над украинским олигархом Дмитрием Фирташем, решается вопрос о его экстрадиции в США, сообщило 25 июня издание «Экономическая правда».
Обновлено в 07:02
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Общество

Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку автомобилей

Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 01:43
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Политика

США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян

Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человек

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Политика

Трамп заявил об обеспокоенности условиями содержания мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен условиями содержания мигрантов во временных центрах размещения.
Обновлено в 16:10
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Общество

Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей

Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.
Обновлено вчера в 14:18
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Политика

На Львовщине выступление Порошенко закидали дымовыми шашками

Встречи Петра Порошенко с гражданами, организованные без господдержки и админресурса, сильно отличаются от встреч до апреля 2019 года.
Обновлено в 15:59
Политика

Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено в 16:52
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Экономика

Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте

Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики.
Обновлено в 07:41
Общество

Ростов признали самым агрессивным городом России

Обновлено в 03:59
Экономика

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено в 17:00
Авто

Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС

Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Политика

Апелляционный суд США опубликовал график подачи документов сторонами по делу Бутиной

Апелляционный суд столичного округа Колумбия опубликовал во вторник график подачи документов сторонами по делу осужденной в США россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 16:53
Здоровье

Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки

Обновлено в 06:59
Наука

Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном

Обновлено вчера в 22:17
Политика

МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Общество

Беглов поздравил выпускников и дал старт празднику «Алые паруса»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил выпускников с окончанием школы и дал старт празднику "Алые паруса", который традиционно проходит с красочным представлением в городе на Неве.
Обновлено 23 июня в 16:12
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Политика

Трамп решил разорвать договор с Японией о гарантиях безопасности

Обновлено в 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь]. [[#ruw146052|Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное