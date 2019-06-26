Футбол
Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус», пишут СМИРИА Новости 18:12
Буффон в июле 2018 года покинул "Ювентуса", за который выступал с 2001 года, и подписал контракт с французским "Пари Сен-Жермен" по схеме "1+1". По окончании сезона-2018/19 парижане не стали продлевать соглашение с 41-летним итальянским вратарем.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
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