Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус», пишут СМИРИА Новости 18:12

Буффон в июле 2018 года покинул "Ювентуса", за который выступал с 2001 года, и подписал контракт с французским "Пари Сен-Жермен" по схеме "1+1". По окончании сезона-2018/19 парижане не стали продлевать соглашение с 41-летним итальянским вратарем.

Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус», пишут СМИ

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