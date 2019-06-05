Футбол
Буффон в конце месяца покинет «ПСЖ»Sport24.ru 05 июня в 11:42
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон покинет команду в конце месяца. Об этом сообщает Get French Football News.
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Джанлуиджи Буффон: Спасибо всем за то, что у меня была возможность пожить в Париже
Советский спорт05 июня в 12:29
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