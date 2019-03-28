Футбол
Буффон согласовал новый контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру 01:38
41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон договорился с руководством "ПСЖ" о продлении сотрудничества. По информации La Gazzetta dello Sport, опытный итальянец останется во французском гранде до конца следующего сезона.
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Общество
В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей
Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Политика
Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса
Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Хоккей
«Вашингтон» пятый раз подряд вышел в плей-офф НХЛ
«Вашингтон» в пятом сезоне подряд набрал 100 очков и в пятый раз гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:58
Происшествия
РБК: ФСБ два года прослушивала Михаила Абызова
ФСБ прослушивала бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова как минимум два года до его ареста, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
В Петербурге вандал изрубил топором поезд, чтобы выплеснуть негатив
Мужчина находился в состоянии агрессии, а потому решил выплеснуть негатив на стоящий поезд.
Обновлено в 04:26
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Театры
Первый национальный театр получит сцену в Москве
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что первый в России национальный театр получит сцену на проспекте Андропова в Москве.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Задержан бывший полпред в ДФО Ишаев
Обновлено вчера в 01:54
Происшествия
Сбежавший из части контрактник найден мертвым
Обновлено в 02:59
Политика
Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму
Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».
Обновлено в 02:04
Здоровье
Юноша из Индии умер после поедания непрожаренного мяса
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Корабли ЧФ сопровождают фрегаты НАТО в Черном море
Обновлено в 02:51
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено вчера в 05:47
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Хабаровске зарезали семью из трех человек
Обновлено в 03:35
Финансы
Рубль растет на открытии торгов
Рубль растет на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:17
Происшествия
У московского пенсионера после пожара в квартире пропало 2 млн рублей
В Москве у пожилого мужчины после пожара в квартире пропали 2,2 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест
Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Спорт
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Софья Каштанова впервые стала мамой
Софья Каштанова призналась, что два месяца назад стала мамой.
Обновлено в 02:01
Происшествия
WSJ узнал о сбое в бортовой системе Boeing перед катастрофой в Эфиопии
Специалисты, ведущие расследование причин катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, пришли к выводу, что ее причиной мог стать сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено вчера в 14:17
Религия
Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ
Обновлено в 01:23
Технологии
«ВКонтакте» может создать собственную криптовалюту
Социальная сеть "ВКонтакте" может создать собственную криптовалюту. Как отмечает RNS, окончательное решение о ее запуске пока не принято.
Обновлено вчера в 12:46