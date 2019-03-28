Футбол
Буффон согласовал новый контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру 01:38
41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон договорился с руководством "ПСЖ" о продлении сотрудничества. По информации La Gazzetta dello Sport, опытный итальянец останется во французском гранде до конца следующего сезона.
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Происшествия
В страшном ДТП в Тамбовской области погибли три человека
Обновлено в 08:48
Экономика
Чистая прибыль Huawei за 2018 год увеличилась на четверть
Согласно отчету, общая выручка компании составила около 721 млрд юаней, что на 19,5% выше, чем в 2017 году.
Обновлено в 08:05
Технологии
VPN-сервисы отказались подключаться к реестру запрещенных сайтов
Несколько популярных VPN-сервисов объявили об отказе выполнять требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций, которая предписала им подключиться к ФГИС (Федеральная государственная информационная система), чтобы блокировать запрещенные в Российской Федерации сетевые ресурсы.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве
На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Экономика
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
МВД России предупредило об интересе «Исламского государства» к СНГ
«Стратегическое поражение «халифата» в Сирии и Ираке влечет смещение интересов ИГ на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — сказал Ильиных, выступая с докладом на второй международной научно-практической конференции «Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму» в Московском университете МВД РФ имени В.Я. Кикотя.
Обновлено в 08:18
Гаджеты
Медведев оценил юмор голосового помощника Mail.ru
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев познакомился с технологиями искусственного интеллекта Mail.ru Group и пообщался с голосовым помощником Марусей, которую сейчас создают разработчики компании.
Обновлено в 07:46
Спорт
Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги
Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе
Обновлено в 07:54
Футбол
Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб
Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:00
Кино
Умерла французский режиссер Аньес Варда
В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.
Обновлено в 07:50
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Авто
В сериале «Новый папа» роль папамобиля исполнит УАЗ
На новых фото из сериала видно, что в качестве "папамобиля" используется автомобиль на базе УАЗа "Пикап".
Обновлено в 03:23
Политика
Саамы Мурманской области пожаловались в ООН на дискриминацию
Представители проживающего в Мурманской области народа саамы обратились в ООН с жалобой на региональное правительство.
Обновлено в 08:56
Авто
Volvo запустит в России сервис аренды автомобилей
Обновлено в 03:39
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил новую мультимедийную систему
На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM, которые оснащены новой информационно-развлекательной системой.
Обновлено в 07:02
Авто
В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Общество
Глава «Молодой гвардии» Забайкалья объяснила снимки в нижнем белье
Выяснилось, что глава забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяна Путинцева два года назад выложила серию откровенных фотографий.
Обновлено в 06:47
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Политика
Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова
Обновлено в 08:19
Общество
Медведев рассказал о самостоятельном размещении фото в Instagram
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сам публикует фотографии в Instagram.
Обновлено в 09:10
Религия
Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Кети Топурия впервые рассказала, почему рассталась с Гуфом
Пара пробыла в браке примерно 4 года. Вскоре после развода певица закрутила роман с рэпером Алексеем Долматовым, более известным как Гуф.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Мьянма показала лёгкий танк на шасси САУ 2С1 «Гвоздика»
Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.
Обновлено в 09:00
Политика
Медведев впервые прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей "В Контакте", впервые прокомментировал арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Башкирии уволили пристававшего к школьнице учителя
Обновлено в 08:59
Технологии
«Яндекс» отказался от Mediascope
Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
Обновлено в 07:31