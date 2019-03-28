Футбол

Буффон согласовал новый контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру 01:38

41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон договорился с руководством "ПСЖ" о продлении сотрудничества. По информации La Gazzetta dello Sport, опытный итальянец останется во французском гранде до конца следующего сезона.
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Буффон еще сезон проведет в «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 18:32

СМИ: Буффон согласовал новый контракт с «ПСЖ»

Матч ТВ02:20

Буффон согласовал новый контракт с «ПСЖ»

Евро-футбол.ру01:38

Буффон продлит контракт с «ПСЖ» до 2020 года

Советский спорт03:25

Буффон может завершить карьеру в конце сезона

Газета.Ru27 марта в 19:01

«ПСЖ» приостановил переговоры с Буффоном, вратарь может завершить карьеру

Чемпионат27 марта в 18:06

Буффон задумался о завершении карьеры

Soccer.ru27 марта в 17:52
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Происшествия

В страшном ДТП в Тамбовской области погибли три человека

Обновлено в 08:48
Экономика

Чистая прибыль Huawei за 2018 год увеличилась на четверть

Согласно отчету, общая выручка компании составила около 721 млрд юаней, что на 19,5% выше, чем в 2017 году.
Обновлено в 08:05
Технологии

VPN-сервисы отказались подключаться к реестру запрещенных сайтов

Несколько популярных VPN-сервисов объявили об отказе выполнять требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций, которая предписала им подключиться к ФГИС (Федеральная государственная информационная система), чтобы блокировать запрещенные в Российской Федерации сетевые ресурсы.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве

На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Экономика

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

МВД России предупредило об интересе «Исламского государства» к СНГ

«Стратегическое поражение «халифата» в Сирии и Ираке влечет смещение интересов ИГ на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — сказал Ильиных, выступая с докладом на второй международной научно-практической конференции «Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму» в Московском университете МВД РФ имени В.Я. Кикотя.
Обновлено в 08:18
Гаджеты

Медведев оценил юмор голосового помощника Mail.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев познакомился с технологиями искусственного интеллекта Mail.ru Group и пообщался с голосовым помощником Марусей, которую сейчас создают разработчики компании.
Обновлено в 07:46
Спорт

Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги

Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе

Обновлено в 07:54
Футбол

Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб

Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:00
Кино

Умерла французский режиссер Аньес Варда

В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.
Обновлено в 07:50
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Авто

В сериале «Новый папа» роль папамобиля исполнит УАЗ

На новых фото из сериала видно, что в качестве "папамобиля" используется автомобиль на базе УАЗа "Пикап".
Обновлено в 03:23
Политика

Саамы Мурманской области пожаловались в ООН на дискриминацию

Представители проживающего в Мурманской области народа саамы обратились в ООН с жалобой на региональное правительство.
Обновлено в 08:56
Авто

Volvo запустит в России сервис аренды автомобилей

Обновлено в 03:39
Авто

Внедорожник Chevrolet Niva получил новую мультимедийную систему

На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM, которые оснащены новой информационно-развлекательной системой.
Обновлено в 07:02
Авто

В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal

В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Общество

Глава «Молодой гвардии» Забайкалья объяснила снимки в нижнем белье

Выяснилось, что глава забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяна Путинцева два года назад выложила серию откровенных фотографий.
Обновлено в 06:47
Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Политика

Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова

Обновлено в 08:19
Общество

Медведев рассказал о самостоятельном размещении фото в Instagram

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сам публикует фотографии в Instagram.
Обновлено в 09:10
Религия

Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ

Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес

Кети Топурия впервые рассказала, почему рассталась с Гуфом

Пара пробыла в браке примерно 4 года. Вскоре после развода певица закрутила роман с рэпером Алексеем Долматовым, более известным как Гуф.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Мьянма показала лёгкий танк на шасси САУ 2С1 «Гвоздика»

Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.
Обновлено в 09:00
Политика

Медведев впервые прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей "В Контакте", впервые прокомментировал арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Башкирии уволили пристававшего к школьнице учителя

Обновлено в 08:59
Технологии

«Яндекс» отказался от Mediascope

Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
Обновлено в 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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