Футбол
Буффон согласовал новый контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру 01:38
41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон договорился с руководством "ПСЖ" о продлении сотрудничества. По информации La Gazzetta dello Sport, опытный итальянец останется во французском гранде до конца следующего сезона.
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Украина наращивает силы на границе с Крымом
Госпогранслужба Украины усиливает контроль на границе с Крымом перед выборами президента.
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Происшествия
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Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
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Финансовый регулятор ЕС оштрафовал Fitch на €5,1 млн
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Футбол
Пике ответил шуткой про «Реал» на вопрос об интимной жизни
Защитник «Барселоны» Жерар Пике с юмором ответил на вопрос о своей интимной жизни.
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В Самаре загорелся автобус с пассажирами
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Авто
GM-АвтоВАЗ официально представил обновлённую Chevrolet Niva
GM-АвтоВАЗ представил внедорожник Chevrolet Nova с новой мультимедийной системой.
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Армия и оружие
Новейший ЗРК «Сосна» успешно прошел госиспытания
Автоматизированный зенитный ракетный комплекс "Сосна" предназначен для защиты войсковых подразделений в любых формах боя, в том числе на марше, от средств воздушного нападения и разведки.
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Космос
В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС
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Экономика
Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
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Снова на Пандору: Gearbox анонсировали Borderlands 3
Напомним, что Borderlands — серия научно-фантастических шутеров от первого лица, действие которых происходит на вымышленной планете Пандора.
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Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
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Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии
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Происшествия
Музыканты известной рок-группы погибли в автокатастрофе
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В Тульской области МАЗ сбил 15-летнего подростка и снёс три легковушки
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Прохоров может продать арену «Бруклина»
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В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
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