Футбол

Буффон согласовал новый контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру 01:38

41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон договорился с руководством "ПСЖ" о продлении сотрудничества. По информации La Gazzetta dello Sport, опытный итальянец останется во французском гранде до конца следующего сезона.
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Буффон продлит контракт с «ПСЖ» до 2020 года

Советский спорт03:25

СМИ: Буффон согласовал новый контракт с «ПСЖ»

Матч ТВ02:20

Буффон еще сезон проведет в «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 18:32

Буффон согласовал новый контракт с «ПСЖ»

Евро-футбол.ру01:38

Буффон может завершить карьеру в конце сезона

Газета.Ru27 марта в 19:01

«ПСЖ» приостановил переговоры с Буффоном, вратарь может завершить карьеру

Чемпионат27 марта в 18:06

Буффон задумался о завершении карьеры

Soccer.ru27 марта в 17:52
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Происшествия

Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции

Обновлено в 05:03
Происшествия

Экс-следователь заочно арестована по делу о вымогательстве взятки

По решению Пресненского суда Москвы экс-старший следователь по особо важным делам управления Мария Слезкина была заочно арестована.
Обновлено вчера в 17:08
Финансы

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая

«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Песков опроверг сообщения о неодобрении Путиным проекта ВСМ

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что проект ВСМ Москва — Казань не был одобрен Путиным.
Обновлено в 05:36
Футбол

Альваро Одриосола: «„Реал“ – футбольный Эверест»

Защитник «Реала» Альваро Одриосола поделился мнением о мадридском клубе. Он также заговорил о своем будущем в команде.
Обновлено в 05:22
Политика

Украина наращивает силы на границе с Крымом

Госпогранслужба Украины усиливает контроль на границе с Крымом перед выборами президента.
Обновлено в 04:04
Политика

Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G

Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Политика

В Кремле сожалеют, что украинцев в России лишили права голосовать

В Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны, как и о том, что отторгнуты избиратели внутри самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Семью с новорожденным ребенком убили в Хабаровске

Обновлено в 03:37
Авто

В Сети показали тизер Ford Escape

Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено вчера в 05:47
Экономика

Финансовый регулятор ЕС оштрафовал Fitch на €5,1 млн

ESMA оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на рекордную сумму - €5,133 млн из-за конфликта интересов.
Обновлено в 05:43
Футбол

Пике ответил шуткой про «Реал» на вопрос об интимной жизни

Защитник «Барселоны» Жерар Пике с юмором ответил на вопрос о своей интимной жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Самаре загорелся автобус с пассажирами

Обновлено в 04:48
Авто

GM-АвтоВАЗ официально представил обновлённую Chevrolet Niva

GM-АвтоВАЗ представил внедорожник Chevrolet Nova с новой мультимедийной системой.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Новейший ЗРК «Сосна» успешно прошел госиспытания

Автоматизированный зенитный ракетный комплекс "Сосна" предназначен для защиты войсковых подразделений в любых формах боя, в том числе на марше, от средств воздушного нападения и разведки.
Обновлено в 02:38
Космос

В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС

Обновлено вчера в 05:59
Экономика

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Хоккей

Овечкин не попал в пустые ворота и не забросил 50-ю шайбу в сезоне

Обновлено в 04:24
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 04:33
Игры

Снова на Пандору: Gearbox анонсировали Borderlands 3

Напомним, что Borderlands — серия научно-фантастических шутеров от первого лица, действие которых происходит на вымышленной планете Пандора.
Обновлено в 05:51
Хоккей

Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов

Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Петербурге вандал повредил топором поезд, чтобы «выплеснуть негатив»

Обновлено в 03:37
Общество

Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей

Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 05:28
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено 27 марта в 15:20
Музыка

Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии

Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Музыканты известной рок-группы погибли в автокатастрофе

Обновлено в 05:02
Происшествия

В Тульской области МАЗ сбил 15-летнего подростка и снёс три легковушки

Обновлено вчера в 03:45
Баскетбол

Прохоров может продать арену «Бруклина»

Обновлено в 05:50
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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