Футбол

Буффон согласовал новый контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру 01:38

41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон договорился с руководством "ПСЖ" о продлении сотрудничества. По информации La Gazzetta dello Sport, опытный итальянец останется во французском гранде до конца следующего сезона.
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Буффон продлит контракт с «ПСЖ» до 2020 года

Советский спорт03:25

Буффон задумался о завершении карьеры

Soccer.ru27 марта в 17:52

Буффон согласовал новый контракт с «ПСЖ»

Евро-футбол.ру01:38

Буффон еще сезон проведет в «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 18:32

Буффон может завершить карьеру в конце сезона

Газета.Ru27 марта в 19:01

«ПСЖ» приостановил переговоры с Буффоном, вратарь может завершить карьеру

Чемпионат27 марта в 18:06

СМИ: Буффон согласовал новый контракт с «ПСЖ»

Матч ТВ02:20
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Происшествия

Семью с новорожденным ребенком убили в Хабаровске

Обновлено в 03:37
Экономика

Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели

Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн).
Обновлено в 05:56
Общество

В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца

Обновлено в 01:02
Общество

В Чите обсуждают откровенные фотографии активистки «Молодой гвардии»

Откровенные фотографии руководителя забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяны Путинцевой в нижнем белье и купальнике стали поводом для проведения партийной проверки в Забайкальском отделении «Единой России».
Обновлено в 00:21
Политика

Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали

Обновлено в 06:44
Экономика

Назван средний размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России (ПФР) назвал средний размер социальной пенсии после индексации на 2% с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:12
Интернет

«Яндекс» отказался от счетчиков Mediascope

По данным Mediascope за январь, «Яндекс» был третьим по размеру аудитории интернет-холдингом в России (измеритель учитывает аудиторию возрастом 12–64 года, пользователей мобильной и десктопной версий; в городах с населением от 100 тыс. человек) — 42,2 млн пользователей.
Обновлено в 06:01
Спорт

Опубликовано фото страшного ожога Загитовой

Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Экономика

Минпромторг РФ не видит технологических проблем для маркировки леса

Минпромторг РФ не видит технологических проблем для начала маркировки леса, предприятия готовы выпускать необходимые радиочастотные метки, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Обновлено в 00:18
Политика

Саами пожаловались в ООН на правительство Мурманской области

Представители пожаловались на действия правительства Мурманской области, передавшего их земли охотничьему клубу из Белгорода.
Обновлено в 07:42
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 04:33
Экономика

Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах

В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Экономика

Правила начисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Футбол

«Крылья Советов» выплатят долг Тихонову в начале апреля

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что клуб выплатит компенсацию за расторжение контракта бывшему главному тренеру команды Андрею Тихонову в начале апреля.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие

В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая

«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Путин и члены Совбеза обеспокоены вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:15
Политика

Путин поддержал вологодского губернатора в новых выборах

Президент Владимир Путин заявил, что поддерживает кандидатуру главы Вологодской области Олега Кувшинникова на новых выборах регионального главы.
Обновлено в 07:32
Общество

Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Ольга Орлова признается, от кого прячет сына, в «Секрете на миллион»

Обновлено в 07:44
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Общество

Хаб группы «Аэрофлот» в Красноярске начнет работу в 2020 году

Как уточняется в сообщении компании, начало работы международного хаба запланировано на 2020 год, а уже к 2023-му пассажиропоток компании "Аэрофлот" в Красноярске сможет достичь 1 млн человек в год.
Обновлено в 04:52
Кино

AFP: умерла режиссер Аньес Варда

Французский кинорежиссер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщило в пятницу AFP со ссылкой на ее семью.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб

Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Краснодаре трое полицейских получили по 11 лет за сбыт наркотиков

Обновлено вчера в 16:02
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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