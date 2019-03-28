Футбол
Буффон согласовал новый контракт с «ПСЖ»Евро-футбол.ру 01:38
41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон договорился с руководством "ПСЖ" о продлении сотрудничества. По информации La Gazzetta dello Sport, опытный итальянец останется во французском гранде до конца следующего сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 07:50, Ашберн
Происшествия
Семью с новорожденным ребенком убили в Хабаровске
Обновлено в 03:37
Экономика
Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели
Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн).
Обновлено в 05:56
Общество
В Чите обсуждают откровенные фотографии активистки «Молодой гвардии»
Откровенные фотографии руководителя забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяны Путинцевой в нижнем белье и купальнике стали поводом для проведения партийной проверки в Забайкальском отделении «Единой России».
Обновлено в 00:21
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Экономика
Назван средний размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России (ПФР) назвал средний размер социальной пенсии после индексации на 2% с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:12
Интернет
«Яндекс» отказался от счетчиков Mediascope
По данным Mediascope за январь, «Яндекс» был третьим по размеру аудитории интернет-холдингом в России (измеритель учитывает аудиторию возрастом 12–64 года, пользователей мобильной и десктопной версий; в городах с населением от 100 тыс. человек) — 42,2 млн пользователей.
Обновлено в 06:01
Спорт
Опубликовано фото страшного ожога Загитовой
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XI
В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Экономика
Минпромторг РФ не видит технологических проблем для маркировки леса
Минпромторг РФ не видит технологических проблем для начала маркировки леса, предприятия готовы выпускать необходимые радиочастотные метки, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Обновлено в 00:18
Политика
Саами пожаловались в ООН на правительство Мурманской области
Представители пожаловались на действия правительства Мурманской области, передавшего их земли охотничьему клубу из Белгорода.
Обновлено в 07:42
Экономика
Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах
В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Экономика
Правила начисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Футбол
«Крылья Советов» выплатят долг Тихонову в начале апреля
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что клуб выплатит компенсацию за расторжение контракта бывшему главному тренеру команды Андрею Тихонову в начале апреля.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Путин и члены Совбеза обеспокоены вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы
Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:15
Политика
Путин поддержал вологодского губернатора в новых выборах
Президент Владимир Путин заявил, что поддерживает кандидатуру главы Вологодской области Олега Кувшинникова на новых выборах регионального главы.
Обновлено в 07:32
Общество
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве
В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Общество
Хаб группы «Аэрофлот» в Красноярске начнет работу в 2020 году
Как уточняется в сообщении компании, начало работы международного хаба запланировано на 2020 год, а уже к 2023-му пассажиропоток компании "Аэрофлот" в Красноярске сможет достичь 1 млн человек в год.
Обновлено в 04:52
Кино
AFP: умерла режиссер Аньес Варда
Французский кинорежиссер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщило в пятницу AFP со ссылкой на ее семью.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб
Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Краснодаре трое полицейских получили по 11 лет за сбыт наркотиков
Обновлено вчера в 16:02