Футбол

Буффон согласовал контракт с «Ювентусом»Bookmaker-ratings.ru 05:00

Легендарный вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в туринском клубе. Как сообщает корреспондент сайта Goal.com Ромео Агрести, стороны договорились о заключении контракта.
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Soccer.ru12:30

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СМИ: «Ювентус» готов заплатить Буффону за год 2,5 миллиона евро

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Буффон может получать в «Ювентусе» 2,5 млн евро

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Буффон согласовал контракт с «Ювентусом» и будет зарабатывать 1,5 млн евро

Sports.ru07:40
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
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