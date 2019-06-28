Футбол
Буффон согласовал контракт с «Ювентусом»Bookmaker-ratings.ru 05:00
Легендарный вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в туринском клубе. Как сообщает корреспондент сайта Goal.com Ромео Агрести, стороны договорились о заключении контракта.
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Футбол
«Милан» исключён из еврокубков на один сезон
«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
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Происшествия
В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун
Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
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«Милан» арендует Эрнандеса у «Реала» с обязательным выкупом
Обновлено в 03:53
Политика
Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву
Президент России Владимир Путин пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 75-летие Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Политика
Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией
Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам.
Обновлено в 06:25
Общество
Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Политика
Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров c юмором ответил на вопросы о том, что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 07:57
Политика
В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности для россиян
Замглавы ведомства Александр Хвтисиашвили заявил, что юридические гарантии безопасности российских граждан в Грузии уже есть.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Политика
Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой
По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
24-летняя дочь Сафонова снялась обнаженной в Париже
На днях Сафонов признался, что его 24-летняя наследница радовалась появлению братика словно ребенок.
Обновлено вчера в 15:19
Экономика
Тариф на вывоз мусора в Тюменской области изменят с 1 июля
Тариф на вывоз мусора в Тюменской области будет изменён с 1 июля, сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:34
Технологии
Раздевающее девушек приложение взломали и выложили фото в открытый доступ
Обновлено в 07:12
Общество
Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала
Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире
Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Экономика
Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета
Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
Обновлено в 00:31
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Число пострадавших при аварии Ан-24 в Бурятии возросло до 22
В результате аварийной посадки самолёта Ан-24 в Бурятии пострадали 22 человека.
Обновлено вчера в 01:06
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи
Суд расторг брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи Информация о том, что в звездной паре возник разлад, появилась весной 2019-го.
Обновлено в 08:34
Культура
Соловьева назвали падальщиком за ложь о журналисте «Новой газеты»
Ведущие начали выпуск программы от 19 июня с упоминания «Новой газеты» и ее журналиста.
Обновлено в 05:05
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
В Москве 28 июня местами ожидается сильный дождь с усилением порывов ветра до 12 – 17 м / с. Об этом сообщает управление МЧС по городу.
Обновлено в 03:07
Политика
Глава Рослесхоза подал в отставку
Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Политика
Топилин объяснил снижение рождаемости на Северном Кавказе
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснил, что снижение рождаемости на Северном Кавказе может быть связано с изменением менталитета.
Обновлено в 07:11
Политика
Песков объяснил отношение Путина к либерализму
Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими».
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» показали двухствольный автомат АО-32
На форуме «Армия-2019» продемонстрировали уникальный двухствольный автомат.
Обновлено в 04:22