Футбол

Буффон согласовал контракт с «Ювентусом»Bookmaker-ratings.ru 05:00

Легендарный вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в туринском клубе. Как сообщает корреспондент сайта Goal.com Ромео Агрести, стороны договорились о заключении контракта.
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«Ювентус» согласовал контракт с Буффоном. Зарплата составит 1,5 млн евро

Sport24.ru05:26

«Ювентус» согласовал контракт с Буффоном

Газета.Ru08:02

Буффон может получать в «Ювентусе» 2,5 млн евро

Sport.ru01:59

Буффон и «Ювентус» достигли договорённости о подписании контракта

Чемпионат06:24

СМИ: «Ювентус» достиг соглашения с Буффоном

Матч ТВ05:14

Буффон согласовал контракт с «Ювентусом» и будет зарабатывать 1,5 млн евро

Sports.ru07:40

СМИ: «Ювентус» готов заплатить Буффону за год 2,5 миллиона евро

ProstoProSportвчера в 15:49
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Футбол

«Милан» исключён из еврокубков на один сезон

«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун

Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
Футбол

«Милан» арендует Эрнандеса у «Реала» с обязательным выкупом

Обновлено в 03:53
Политика

Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 75-летие Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Экономика

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Политика

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам.
Обновлено в 06:25
Общество

Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Политика

Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров c юмором ответил на вопросы о том, что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 07:57
Политика

В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности для россиян

Замглавы ведомства Александр Хвтисиашвили заявил, что юридические гарантии безопасности российских граждан в Грузии уже есть.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Политика

Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой

По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

24-летняя дочь Сафонова снялась обнаженной в Париже

На днях Сафонов признался, что его 24-летняя наследница радовалась появлению братика словно ребенок.
Обновлено вчера в 15:19
Экономика

Тариф на вывоз мусора в Тюменской области изменят с 1 июля

Тариф на вывоз мусора в Тюменской области будет изменён с 1 июля, сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:34
Технологии

Раздевающее девушек приложение взломали и выложили фото в открытый доступ

Обновлено в 07:12
Общество

Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала

Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Экономика

Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета

Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
Обновлено в 00:31
Финансы

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Число пострадавших при аварии Ан-24 в Бурятии возросло до 22

В результате аварийной посадки самолёта Ан-24 в Бурятии пострадали 22 человека.
Обновлено вчера в 01:06
Шоу-бизнес

Суд расторг брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи

Суд расторг брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи Информация о том, что в звездной паре возник разлад, появилась весной 2019-го.
Обновлено в 08:34
Культура

Соловьева назвали падальщиком за ложь о журналисте «Новой газеты»

Ведущие начали выпуск программы от 19 июня с упоминания «Новой газеты» и ее журналиста.
Обновлено в 05:05
Политика

В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

В Москве 28 июня местами ожидается сильный дождь с усилением порывов ветра до 12 – 17 м / с. Об этом сообщает управление МЧС по городу.
Обновлено в 03:07
Политика

Глава Рослесхоза подал в отставку

Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Происшествия

Фигурант дела «краснодарских каннибалов» получил 13 лет колонии

Обновлено в 08:30
Политика

Топилин объяснил снижение рождаемости на Северном Кавказе

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснил, что снижение рождаемости на Северном Кавказе может быть связано с изменением менталитета.
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Политика

Песков объяснил отношение Путина к либерализму

Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими».
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Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» показали двухствольный автомат АО-32

На форуме «Армия-2019» продемонстрировали уникальный двухствольный автомат.
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь]. [[#ruw146052|Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Пари Сен-Жермен
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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