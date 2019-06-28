Легендарный вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в туринском клубе. Как сообщает корреспондент сайта Goal.com Ромео Агрести, стороны договорились о заключении контракта.

Политика Зеленский сделал Героями Украины показанных в «Чернобыле» ликвидаторов Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову.

Политика В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.

Происшествия Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.

Общество Россиянина оштрафовали за критику Путина, который не был пристегнут за рулем КамАЗа В Архангельской области суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя поселка Авнюга Георгия Миняева по закону о неуважении к власти.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика Путин включил Корчевникова в состав Общественной палаты Президент подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты.

Происшествия Свыше 2 тысяч домов оказались подтопленными в Иркутской области Число подтопленных в ходе паводка жилых домов в Иркутской области увеличилось до 2392, сообщает пресс-служба правительства региона.

Политика Путин объяснил кризис либеральных идей Президент РФ Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами большинства людей.

Финансы Внешний долг России вырос за I квартал на 3,1% Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2019 года, по оценке Банка России, составил $468,85 млрд, что на 3,1% выше показателя на начало 2019 года, следует из материалов ЦБ РФ.

Происшествия Главе департамента автодилера «Рольфа» предъявили обвинение Главе департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Общество Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Экономика Путин подписал закон о защите прав дольщиков Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.

Происшествия В Ингушетии горит коттедж брата Юнус-Бека Евкурова Напомним, что младший брат Алисхана Юнус-Бек Евкуров 24 июня объявил о решении досрочно покинуть пост главы республики.

Авто В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.

Общество Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве В пятницу атмосферное давление в столице опустилось до рекордно низкого значения, теперь давление начало расти, и 29 июня оно составит 736 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

Экономика Emirates NBD получил одобрение сделки по Denizbank у ЦБ ОАЭ Как сообщалось ранее, Сбербанк в конце мая 2018 года подписал с арабским Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank.

Экономика Доходы потребителей США в мае выросли на 0,5%, лучше прогноза Потребительские доходы в США в мае выросли на 0,5% по сравнению с апрелем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли США.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Гаджеты Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super показалась на фото Что до партнерских вариантов GeForce RTX 20 Super с заводским разгоном и нестандартными системами охлаждения, то их дебют запланирован на 9 июля.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе В Башкирии завершено расследование о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе. Об этом говорится в сообщении регионального СКР.

Технологии Google запустила специальный сервис для малых предприятий Компания Google 27 июня объявила о запуске сервиса, который призван помогать малому предпринимательству.

Происшествия Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.

Происшествия Tesla назвала причину возгорания электромобиля в Шанхае Причиной возгорания электромобиля Tesla стала одна из батарей в передней части машины, говорится в опубликованном заявлении компании в социальной сети Weibo.