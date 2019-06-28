Футбол
Буффон согласовал контракт с «Ювентусом»Bookmaker-ratings.ru 05:00
Легендарный вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в туринском клубе. Как сообщает корреспондент сайта Goal.com Ромео Агрести, стороны договорились о заключении контракта.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
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Зеленский сделал Героями Украины показанных в «Чернобыле» ликвидаторов
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Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
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Политика
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Финансы
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Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
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Авто
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Обновлено вчера в 21:00
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В пятницу атмосферное давление в столице опустилось до рекордно низкого значения, теперь давление начало расти, и 29 июня оно составит 736 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».
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Обновлено вчера в 09:49
Экономика
Доходы потребителей США в мае выросли на 0,5%, лучше прогноза
Потребительские доходы в США в мае выросли на 0,5% по сравнению с апрелем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено в 08:33
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Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super показалась на фото
Что до партнерских вариантов GeForce RTX 20 Super с заводским разгоном и нестандартными системами охлаждения, то их дебют запланирован на 9 июля.
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Политика
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Происшествия
Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево
Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.
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СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20
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Tesla назвала причину возгорания электромобиля в Шанхае
Причиной возгорания электромобиля Tesla стала одна из батарей в передней части машины, говорится в опубликованном заявлении компании в социальной сети Weibo.
Обновлено в 10:11
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Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»
Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:07