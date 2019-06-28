Футбол

Буффон согласовал контракт с «Ювентусом»Bookmaker-ratings.ru 05:00

Легендарный вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в туринском клубе. Как сообщает корреспондент сайта Goal.com Ромео Агрести, стороны договорились о заключении контракта.
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«Ювентус» согласовал контракт с Буффоном. Зарплата составит 1,5 млн евро

Sport24.ru05:26

«Ювентус» согласовал контракт с Буффоном

Газета.Ru08:02

Буффон может получать в «Ювентусе» 2,5 млн евро

Sport.ru01:59

Буффон и «Ювентус» достигли договорённости о подписании контракта

Чемпионат06:24

СМИ: «Ювентус» достиг соглашения с Буффоном

Матч ТВ05:14

Буффон согласовал контракт с «Ювентусом» и будет зарабатывать 1,5 млн евро

Sports.ru07:40

СМИ: «Ювентус» готов заплатить Буффону за год 2,5 миллиона евро

ProstoProSportвчера в 15:49
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
Политика

Зеленский сделал Героями Украины показанных в «Чернобыле» ликвидаторов

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову.
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В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
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Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
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Общество

Россиянина оштрафовали за критику Путина, который не был пристегнут за рулем КамАЗа

В Архангельской области суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя поселка Авнюга Георгия Миняева по закону о неуважении к власти.
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Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Путин включил Корчевникова в состав Общественной палаты

Президент подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты.
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Происшествия

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Число подтопленных в ходе паводка жилых домов в Иркутской области увеличилось до 2392, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Путин объяснил кризис либеральных идей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами большинства людей.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе Украины

Обновлено в 07:58
Финансы

Внешний долг России вырос за I квартал на 3,1%

Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2019 года, по оценке Банка России, составил $468,85 млрд, что на 3,1% выше показателя на начало 2019 года, следует из материалов ЦБ РФ.
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Главе департамента автодилера «Рольфа» предъявили обвинение

Главе департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
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Общество

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Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Экономика

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
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Происшествия

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Напомним, что младший брат Алисхана Юнус-Бек Евкуров 24 июня объявил о решении досрочно покинуть пост главы республики.
Обновлено в 08:11
Авто

В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей

Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:00
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Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве

В пятницу атмосферное давление в столице опустилось до рекордно низкого значения, теперь давление начало расти, и 29 июня оно составит 736 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 06:08
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Emirates NBD получил одобрение сделки по Denizbank у ЦБ ОАЭ

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Обновлено вчера в 09:49
Экономика

Доходы потребителей США в мае выросли на 0,5%, лучше прогноза

Потребительские доходы в США в мае выросли на 0,5% по сравнению с апрелем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Политика

Президенты Белоруссии и Таджикистана провели переговоры в Минске

Обновлено в 03:31
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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super показалась на фото

Что до партнерских вариантов GeForce RTX 20 Super с заводским разгоном и нестандартными системами охлаждения, то их дебют запланирован на 9 июля.
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На кадрах с ужина видно, что президент пьет из белого термостакана.
Обновлено в 08:52
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Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

В Башкирии завершено расследование о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе. Об этом говорится в сообщении регионального СКР.
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ДНР и ЛНР освободили украинских пленных

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Компания Google 27 июня объявила о запуске сервиса, который призван помогать малому предпринимательству.
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Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево

Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.
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СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20

Обновлено в 09:41
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Tesla назвала причину возгорания электромобиля в Шанхае

Причиной возгорания электромобиля Tesla стала одна из батарей в передней части машины, говорится в опубликованном заявлении компании в социальной сети Weibo.
Обновлено в 10:11
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Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»

Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:07
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь]. [[#ruw146052|Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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