Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»Sportbox.RU 05:40

Спорт день за днем

Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»

Спорт день за днем

Здоровье Через три года в Омске построят детский инфекционный стационар Планируется, что новое медицинское учреждение, рассчитанное на 300 коек, должно быть построено к 2022 году.

Экономика Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.

Религия Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.

Армия и оружие Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.

Происшествия Заведено дело о поджоге жилого дома около пензенской Чемодановки Полиция завела уголовное дело о поджоге жилого дома в пензенском селе Лопатки, которое находится рядом с Чемодановкой, сообщает ГУ МВД по региону.

Происшествия Взрыв газа в Киеве квалифицировали как нарушение правил безопасности Взрыв в гаражах в центре Киева квалифицировали как нарушение правил безопасности. Об этом в воскресенье, 16 июня, заявила киевская полиция.

Шоу-бизнес Шепелев пригрозил сломать дверь в квартиру Жанны Фриске Владимир Фриске рассказал, что на днях Шепелев начал требовать ключи от квартиры Жанны, к которой он вообще не имеет никакого отношения.

Политика Песков объяснил позицию Путина по Зеленскому Владимир Путин занял в отношении нового украинского президента Владимира Зеленского выжидательную позицию, поскольку пока не ясно, каким будет подход нового украинского лидера к основным вопросам повестки дня, в частности, непонятно, сохранит ли Украина недружественное отношение к России.

Музыка Опубликовано видео с новым показательным номером фигуристки Медведевой Российская фигуристка Евгения Медведева на ледовом шоу в Японии откатала свою новую показательную программу.

Происшествия Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Ученые рассказали правду об активированном угле Эксперты из Королевского колледжа Лондона рассказали, что добавление активированного угля в зубную пасту может быть небезопасным.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.