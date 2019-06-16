Футбол

Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»Sportbox.RU 05:40

Вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал, почему принял решение покинуть «ПСЖ».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Буффон: «Моя карьера может закончиться через 12 месяцев или через 15 дней»

Sport24.ru03:42

Буффон признался, что ему не хватало эмоций в «ПСЖ»

Спорт-Экспресс03:36

Буффон раскрыл причины ухода из «Пари Сен-Жермен»

Sport.ru04:59

Буффон признался, что в ПСЖ его хотели сделать вторым вратарем

Спорт день за днем04:52

Буффон объяснил, почему ушёл из ПСЖ

RT на русском04:04

Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»

Матч ТВ05:40

Буффон объяснил, почему решил покинуть «ПСЖ»

Чемпионат03:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:34, Вашингтон
Происшествия

По факту ДТП с восемью погибшими в Воронежской области возбуждено дело

Обновлено в 04:34
Здоровье

Через три года в Омске построят детский инфекционный стационар

Планируется, что новое медицинское учреждение, рассчитанное на 300 коек, должно быть построено к 2022 году.
Обновлено в 06:47
Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Обновлено вчера в 17:24
Экономика

Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами

Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Обновлено в 04:54
Музыка

Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.
Обновлено в 07:52
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды

Обновлено в 08:07
Происшествия

Заведено дело о поджоге жилого дома около пензенской Чемодановки

Полиция завела уголовное дело о поджоге жилого дома в пензенском селе Лопатки, которое находится рядом с Чемодановкой, сообщает ГУ МВД по региону.
Обновлено в 07:31
Футбол

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

Обновлено в 02:40
Происшествия

Взрыв газа в Киеве квалифицировали как нарушение правил безопасности

Взрыв в гаражах в центре Киева квалифицировали как нарушение правил безопасности. Об этом в воскресенье, 16 июня, заявила киевская полиция.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества из-за сбоя

Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Шепелев пригрозил сломать дверь в квартиру Жанны Фриске

Владимир Фриске рассказал, что на днях Шепелев начал требовать ключи от квартиры Жанны, к которой он вообще не имеет никакого отношения.
Обновлено в 05:03
Политика

Песков объяснил позицию Путина по Зеленскому

Владимир Путин занял в отношении нового украинского президента Владимира Зеленского выжидательную позицию, поскольку пока не ясно, каким будет подход нового украинского лидера к основным вопросам повестки дня, в частности, непонятно, сохранит ли Украина недружественное отношение к России.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолёта

Обновлено вчера в 21:53
Спорт

Столичные власти потратили почти 40 млн рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали

Столичные власти потратили почти 40 миллионов рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали.
Обновлено в 08:00
Музыка

Опубликовано видео с новым показательным номером фигуристки Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева на ледовом шоу в Японии откатала свою новую показательную программу.
Обновлено вчера в 07:41
Спорт

В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист

В Крыму погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев.
Обновлено в 08:20
Политика

Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС

Киев предложил Кишиневу импортировать газ из Евросоюза через украинскую ГТС.
Обновлено 14 июня в 08:56
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко закрыла собственную частную школу

Обновлено в 03:55
Происшествия

Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих

В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Общество

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

Обновлено вчера в 23:49
Общество

Ученые рассказали правду об активированном угле

Эксперты из Королевского колледжа Лондона рассказали, что добавление активированного угля в зубную пасту может быть небезопасным.
Обновлено в 04:36
Единоборства

Майрис Бриедис: Сожалею, что ударил Гловацки локтем

Обновлено в 07:28
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Взрыв пиротехники произошёл в жилом доме в Лениниградской области

Обновлено в 08:26
Политика

Оппозиционер Ренато Усатый задержан сразу после возвращения в Молдавию

Лидер молдавской оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый вернулся на родину после двух лет иммиграции. На границе его сразу же задержали.
Обновлено в 08:11
Наука

Новый микроскоп позволил «увидеть» электрические потенциалы атомов

Обновлено вчера в 12:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное