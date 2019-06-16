Футбол
Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»Sportbox.RU 05:40
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:34, Вашингтон
Здоровье
Через три года в Омске построят детский инфекционный стационар
Планируется, что новое медицинское учреждение, рассчитанное на 300 коек, должно быть построено к 2022 году.
Обновлено в 06:47
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Обновлено вчера в 17:24
Экономика
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Музыка
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.
Обновлено в 07:52
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды
Обновлено в 08:07
Происшествия
Заведено дело о поджоге жилого дома около пензенской Чемодановки
Полиция завела уголовное дело о поджоге жилого дома в пензенском селе Лопатки, которое находится рядом с Чемодановкой, сообщает ГУ МВД по региону.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Взрыв газа в Киеве квалифицировали как нарушение правил безопасности
Взрыв в гаражах в центре Киева квалифицировали как нарушение правил безопасности. Об этом в воскресенье, 16 июня, заявила киевская полиция.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Шепелев пригрозил сломать дверь в квартиру Жанны Фриске
Владимир Фриске рассказал, что на днях Шепелев начал требовать ключи от квартиры Жанны, к которой он вообще не имеет никакого отношения.
Обновлено в 05:03
Политика
Песков объяснил позицию Путина по Зеленскому
Владимир Путин занял в отношении нового украинского президента Владимира Зеленского выжидательную позицию, поскольку пока не ясно, каким будет подход нового украинского лидера к основным вопросам повестки дня, в частности, непонятно, сохранит ли Украина недружественное отношение к России.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолёта
Обновлено вчера в 21:53
Спорт
Столичные власти потратили почти 40 млн рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали
Столичные власти потратили почти 40 миллионов рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали.
Обновлено в 08:00
Музыка
Опубликовано видео с новым показательным номером фигуристки Медведевой
Российская фигуристка Евгения Медведева на ледовом шоу в Японии откатала свою новую показательную программу.
Обновлено вчера в 07:41
Спорт
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев.
Обновлено в 08:20
Политика
Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из Евросоюза через украинскую ГТС.
Обновлено 14 июня в 08:56
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко закрыла собственную частную школу
Обновлено в 03:55
Происшествия
Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Ученые рассказали правду об активированном угле
Эксперты из Королевского колледжа Лондона рассказали, что добавление активированного угля в зубную пасту может быть небезопасным.
Обновлено в 04:36
Единоборства
Майрис Бриедис: Сожалею, что ударил Гловацки локтем
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Оппозиционер Ренато Усатый задержан сразу после возвращения в Молдавию
Лидер молдавской оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый вернулся на родину после двух лет иммиграции. На границе его сразу же задержали.
Обновлено в 08:11
Наука
Новый микроскоп позволил «увидеть» электрические потенциалы атомов
Обновлено вчера в 12:01