Футбол
Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»Sportbox.RU 05:40
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:31, Ашберн
Транспорт
Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу
Обновлено в 13:33
Происшествия
В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре Киева
В полиции пояснили, что, предположительно, взрыв произошел в результате утечки газа в одном из гаражей, находившихся во дворе среди жилых домов.
Обновлено в 08:50
Политика
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено 14 июня в 14:00
Музыка
Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым
В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено в 12:56
Кино
Владимир Познер высказался о «Чернобыле» и «Игре престолов»
Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о впечатлениях после просмотра сериалов «Чернобыль» и «Игра престолов».
Обновлено в 02:31
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Здоровье
Медики рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека
Медики рассказали о преимуществах гирудотерапии и о том, как могут повлиять пиявки лекарственные на организм человека.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Политика
Гройсман «отправил на пенсию» партии Порошенко и Тимошенко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, недавно возглавивший новую партию "Украинская стратегия", считает, что старые политические силы, в частности "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, должны уйти в историю.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве
Пассажирский самолёт, следовавший рейсом Милан — Москва, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:52
Общество
В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита
Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Политика
Киев начнет допрашивать жителей Крыма при въезде на Украину
Ранее стало известно, что украинские активисты и политики начали проводить агитацию за массовую выдачу паспортов Украины жителям российского Крыма.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
Глава «ПСЖ» рассказал об изменениях в клубе
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), завершивший сезон-2018/19 победителем чемпионата Франции, ждут перемены.
Обновлено в 13:39
Общество
На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и грозы
На черноморском побережье ветер может усилиться до 20 метров в секунду - На реках и водотоках руки Кубань ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе МЧС края.
Обновлено в 11:19
Футбол
Тульский «Арсенал» сообщил о трансфере Луценко
Как сообщает официальный сайт «Арсенала», клуб усилился нападающим Евгением Луценко. С 32-летним футболистом заключён двухлетний контракт.
Обновлено в 13:47
Авто
Как завести машину, если села батарейка в брелке
Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.
Обновлено в 11:03
Космос
Илон Маск оценил Рогозина, запущенного в космос в «Жигулях»
Илон Маск оценил проект томских учёных, которые запустили в стратосферу «главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина» за рулём красных «Жигулей».
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
В Аргентине наполовину восстановили подачу электричества после сбоя
Подача электричества после масштабного сбоя в Аргентине восстановлена у половины клиентов по всей стране.
Обновлено в 13:33
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено 13 июня в 14:30
Единоборства
Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца
Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:22
Футбол
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этап Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Здоровье
Минздрав: около 80% женщин идут на роды нездоровыми
Главный специалист российского Министерства здравоохранения по репродуктивному здоровью Олег Апалихин заявил, что около 80% женщин в России "идут на роды нездоровыми".
Обновлено в 07:41
Футбол
«Реал» и «Ювентус» предложили «Ливерпулю» около 170 млн за Салаха
По информации издания, клубы предложили «Ливерпулю» около 168 млн евро за 27-летнего египетского футболиста, но Салах пока что отказался покидать мерсисайдскую команду.
Обновлено в 06:35