Футбол

Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»Sportbox.RU 05:40

Вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал, почему принял решение покинуть «ПСЖ».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Буффон: «Моя карьера может закончиться через 12 месяцев или через 15 дней»

Sport24.ru03:42

Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»

Матч ТВ05:40

Буффон объяснил, почему решил покинуть «ПСЖ»

Чемпионат03:42

Буффон признался, что в ПСЖ его хотели сделать вторым вратарем

Спорт день за днем04:52

Буффон объяснил, почему ушёл из ПСЖ

RT на русском04:04

Буффон признался, что ему не хватало эмоций в «ПСЖ»

Спорт-Экспресс03:36

Буффон раскрыл причины ухода из «Пари Сен-Жермен»

Sport.ru04:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:31, Ашберн
Транспорт

Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу

Обновлено в 13:33
Происшествия

В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре Киева

В полиции пояснили, что, предположительно, взрыв произошел в результате утечки газа в одном из гаражей, находившихся во дворе среди жилых домов.
Обновлено в 08:50
Политика

К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений

Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке

Обновлено в 11:04
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено 14 июня в 14:00
Музыка

Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым

В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено в 12:56
Кино

Владимир Познер высказался о «Чернобыле» и «Игре престолов»

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о впечатлениях после просмотра сериалов «Чернобыль» и «Игра престолов».
Обновлено в 02:31
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»

Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Здоровье

Медики рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека

Медики рассказали о преимуществах гирудотерапии и о том, как могут повлиять пиявки лекарственные на организм человека.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю

Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Политика

Гройсман «отправил на пенсию» партии Порошенко и Тимошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, недавно возглавивший новую партию "Украинская стратегия", считает, что старые политические силы, в частности "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, должны уйти в историю.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве

Пассажирский самолёт, следовавший рейсом Милан — Москва, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:52
Общество

В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита

Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Политика

Киев начнет допрашивать жителей Крыма при въезде на Украину

Ранее стало известно, что украинские активисты и политики начали проводить агитацию за массовую выдачу паспортов Украины жителям российского Крыма.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Обновлено вчера в 16:55
Футбол

Глава «ПСЖ» рассказал об изменениях в клубе

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), завершивший сезон-2018/19 победителем чемпионата Франции, ждут перемены.
Обновлено в 13:39
Общество

На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и грозы

На черноморском побережье ветер может усилиться до 20 метров в секунду - На реках и водотоках руки Кубань ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе МЧС края.
Обновлено в 11:19
Футбол

Тульский «Арсенал» сообщил о трансфере Луценко

Как сообщает официальный сайт «Арсенала», клуб усилился нападающим Евгением Луценко. С 32-летним футболистом заключён двухлетний контракт.
Обновлено в 13:47
Авто

Как завести машину, если села батарейка в брелке

Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.
Обновлено в 11:03
Космос

Илон Маск оценил Рогозина, запущенного в космос в «Жигулях»

Илон Маск оценил проект томских учёных, которые запустили в стратосферу «главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина» за рулём красных «Жигулей».
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

В Аргентине наполовину восстановили подачу электричества после сбоя

Подача электричества после масштабного сбоя в Аргентине восстановлена у половины клиентов по всей стране.
Обновлено в 13:33
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Автоспорт

Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»

Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено 13 июня в 14:30
Единоборства

Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца

Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:22
Футбол

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этап Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

В Крыму погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 06:00
Здоровье

Минздрав: около 80% женщин идут на роды нездоровыми

Главный специалист российского Министерства здравоохранения по репродуктивному здоровью Олег Апалихин заявил, что около 80% женщин в России "идут на роды нездоровыми".
Обновлено в 07:41
Футбол

«Реал» и «Ювентус» предложили «Ливерпулю» около 170 млн за Салаха

По информации издания, клубы предложили «Ливерпулю» около 168 млн евро за 27-летнего египетского футболиста, но Салах пока что отказался покидать мерсисайдскую команду.
Обновлено в 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное