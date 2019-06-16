Футбол

Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»Sportbox.RU 05:40

Вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал, почему принял решение покинуть «ПСЖ».
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Буффон: «Моя карьера может закончиться через 12 месяцев или через 15 дней»

Sport24.ru03:42

Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»

Матч ТВ05:40

Буффон признался, что ему не хватало эмоций в «ПСЖ»

Спорт-Экспресс03:36

Буффон признался, что в ПСЖ его хотели сделать вторым вратарем

Спорт день за днем04:52

Буффон объяснил, почему ушёл из ПСЖ

RT на русском04:04

Буффон раскрыл причины ухода из «Пари Сен-Жермен»

Sport.ru04:59

Буффон объяснил, почему решил покинуть «ПСЖ»

Чемпионат03:42
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:06, Ашберн
Происшествия

Дрессированную медведицу, напавшую на людей в Балакове, сняли на видео

Обновлено в 07:23
Происшествия

Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой

Взрыв в многоэтажном доме в городе Кудрово Ленинградской области произошел из-за пиротехники.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу

ГСУ МВД России по Москве допросило журналиста Ивана Голунова в качестве свидетеля по его делу, об этом РБК сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 07:42
Экономика

Исследователи выяснили, зачем россиянам микрозаймы

Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия

Сотни человек пришли проститься с убитым в драке в Чемодановке

На похороны 33-летнего жителя поселка Чемодановка Пензенской области, погибшего в ходе массовой драки, пришли не менее 300 человек.
Обновлено в 08:35
Авто

Названы 5 лучших автомобилей для начинающих водителей

Обновлено в 04:49
Общество

Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан

Обновлено в 00:08
Общество

Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе

Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Футбол

Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира по футболу

Обновлено вчера в 14:17
Политика

Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.
Обновлено в 04:18
Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Крыму погиб спортсмен из Мурманска

18-летний спортсмен из Мурманска, погиб в горах Крыма.
Обновлено в 06:00
Происшествия

По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело

По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).
Обновлено в 08:49
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Пожар во Франции уничтожил 250 тыс. литров коньяка

Погреб с 250 тысячами литров коньяка уничтожил пожар на винокурне во Франции. Об этом 16 июня сообщает телеканал BFM.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Губернатор призвал пензенцев не верить фейковым новостям о Чемодановке

С момента конфликта в Чемодановке прошло всего три дня, но за это время паблики соцсетей наводнили десятки фейковых новостей, которые многие впечатлительные граждане принимают за чистую монету и распространяют дальше.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Шепелев пригрозил сломать дверь в квартиру Жанны Фриске

Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено вчера в 07:09
Общество

Синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве

В столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, подразумевающий возможность стихийных бедствий и связанного с ними ущерба.
Обновлено в 09:45
Общество

В Волгограде ливнем снова размыло склон стадиона

Напомним, однажды уплывший после дождя склон уже восстанавливали и укрепляли после ЧМ-2018, но он снова не устоял.
Обновлено в 09:15
Футбол

«Ювентус» обрел главного тренера

Главным тренером туринского «Ювентуса» стал итальянский специалист Маурицио Сарри.
Обновлено в 09:22
Автоспорт

Экипаж SMP Racing финишировал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»

Экипаж российской команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место в гонке "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей

Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без света

Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации

В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Футбол

«Барселона» в ближайшие две недели хочет продать игроков на € 65 млн

Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшие две недели планиурет заработать на трансферах € 65 млн, чтобы сбалансировать бюджет за сезон-2018/19, сообщает Sport.es.
Обновлено в 09:24
Наука

В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа

В Шотландии нашли искусственные острова, которые оказались древнее Стоунхенджа.
Обновлено в 04:10
Футбол

Вратарь «Зенита»: «Сидеть и получать зарплату не могу»

Контракт 29-летнего Лодыгина с «Зенитом» истекает 30 июня. Вратарь выступает за петербургский клуб с 2013 года.
Обновлено в 07:57
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50
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Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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