Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»Sportbox.RU 05:40

Спорт день за днем

Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»

Спорт день за днем

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Происшествия Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу ГСУ МВД России по Москве допросило журналиста Ивана Голунова в качестве свидетеля по его делу, об этом РБК сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

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Происшествия Сотни человек пришли проститься с убитым в драке в Чемодановке На похороны 33-летнего жителя поселка Чемодановка Пензенской области, погибшего в ходе массовой драки, пришли не менее 300 человек.

Общество Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.

Политика Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июле Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.

Общество Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Происшествия По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).

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Происшествия Пожар во Франции уничтожил 250 тыс. литров коньяка Погреб с 250 тысячами литров коньяка уничтожил пожар на винокурне во Франции. Об этом 16 июня сообщает телеканал BFM.

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