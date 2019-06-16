Футбол
Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»Sportbox.RU 05:40
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:37, Вашингтон
Происшествия
Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Пассажиры устроили пьяный дебош в аэропорту Новокузнецка
Обновлено в 05:13
Политика
Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено в 10:58
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross для Японии получил 143-сильный турбодизель
Компания Mitsubishi выпустила для внутреннего рынка версию кроссовера Eclipse Cross с дизельным двигателем объемом 2,2 литра.
Обновлено вчера в 13:10
Культура
Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Происшествия
В екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» разбилась трехлетняя девочка
В субботу, 15 июня, в екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» произошел инцидент, там разбилась трехлетняя девочка, сообщает паблик «Лампа».
Обновлено в 10:50
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:55
Спорт
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Единоборства
Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца
Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Хейтеры раскритиковали снимок Боярской с серьгой в носу
Актриса Елизавета Боярская столкнулась с критикой после резкой смены имиджа.
Обновлено в 06:08
Религия
Почему церковь не ошибается, объяснил патриарх Кирилл
Обновлено в 07:57
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как отмечают эксперты, рост цен на автомобили с пробегом связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, потому как с 2014 года цены на новые машины постоянно росли.
Обновлено вчера в 06:21
Общество
«Велес» показал, как выпустил на волю диких животных
Центр помощи диким животным «Велес» в субботу, 15 июня, выпустил на волю диких животных.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Общество
Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Москвичей предупредили о возвращении тропической жары
Синоптики заявили, что жара начнет возвращаться в Москву с 18 июня, сообщает РЕН.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик
Обновлено в 10:40
Музыка
Эмир Кустурица выступил на «Сердце Евразии» в Уфе
Обновлено в 03:59
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Названы первые города России, где заработает 5G
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе
Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма
Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 04:35
Спорт
Сборная Польши победила канадцев в Лиге наций
Мужская сборная Польши по волейболу победила команду Канады в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено в 09:38