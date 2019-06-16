Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»Sportbox.RU 05:40

Спорт день за днем

Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»

Спорт день за днем

Происшествия Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.

Происшествия В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.

Происшествия Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.

Политика Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.

Авто Mitsubishi Eclipse Cross для Японии получил 143-сильный турбодизель Компания Mitsubishi выпустила для внутреннего рынка версию кроссовера Eclipse Cross с дизельным двигателем объемом 2,2 литра.

Происшествия В екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» разбилась трехлетняя девочка В субботу, 15 июня, в екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» произошел инцидент, там разбилась трехлетняя девочка, сообщает паблик «Лампа».

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Единоборства Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.

Шоу-бизнес Хейтеры раскритиковали снимок Боярской с серьгой в носу Актриса Елизавета Боярская столкнулась с критикой после резкой смены имиджа.

Авто Автомобили с пробегом подорожали Как отмечают эксперты, рост цен на автомобили с пробегом связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, потому как с 2014 года цены на новые машины постоянно росли.

Общество «Велес» показал, как выпустил на волю диких животных Центр помощи диким животным «Велес» в субботу, 15 июня, выпустил на волю диких животных.

Происшествия Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.

Автоспорт Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана» Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».

Общество Москвичей предупредили о возвращении тропической жары Синоптики заявили, что жара начнет возвращаться в Москву с 18 июня, сообщает РЕН.

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Общество Названы первые города России, где заработает 5G Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.