Футбол

Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»Sportbox.RU 05:40

Вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал, почему принял решение покинуть «ПСЖ».
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Буффон: «Моя карьера может закончиться через 12 месяцев или через 15 дней»

Sport24.ru03:42

Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»

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Буффон признался, что в ПСЖ его хотели сделать вторым вратарем

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Буффон раскрыл причины ухода из «Пари Сен-Жермен»

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Буффон объяснил, почему ушёл из ПСЖ

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Буффон признался, что ему не хватало эмоций в «ПСЖ»

Спорт-Экспресс03:36

Буффон объяснил, почему решил покинуть «ПСЖ»

Чемпионат03:42
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:37, Вашингтон
Происшествия

Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации

В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой

Обновлено в 09:57
Происшествия

Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Пассажиры устроили пьяный дебош в аэропорту Новокузнецка

Обновлено в 05:13
Политика

Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено в 10:58
Авто

Mitsubishi Eclipse Cross для Японии получил 143-сильный турбодизель

Компания Mitsubishi выпустила для внутреннего рынка версию кроссовера Eclipse Cross с дизельным двигателем объемом 2,2 литра.
Обновлено вчера в 13:10
Культура

Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин

Обновлено в 04:55
Происшествия

В екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» разбилась трехлетняя девочка

В субботу, 15 июня, в екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» произошел инцидент, там разбилась трехлетняя девочка, сообщает паблик «Лампа».
Обновлено в 10:50
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:55
Спорт

В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист

Обновлено в 08:20
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Единоборства

Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца

Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес

Хейтеры раскритиковали снимок Боярской с серьгой в носу

Актриса Елизавета Боярская столкнулась с критикой после резкой смены имиджа.
Обновлено в 06:08
Религия

Почему церковь не ошибается, объяснил патриарх Кирилл

Обновлено в 07:57
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как отмечают эксперты, рост цен на автомобили с пробегом связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, потому как с 2014 года цены на новые машины постоянно росли.
Обновлено вчера в 06:21
Общество

«Велес» показал, как выпустил на волю диких животных

Центр помощи диким животным «Велес» в субботу, 15 июня, выпустил на волю диких животных.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии

Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Автоспорт

Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»

Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Общество

Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна

Обновлено вчера в 21:14
Общество

Москвичей предупредили о возвращении тропической жары

Синоптики заявили, что жара начнет возвращаться в Москву с 18 июня, сообщает РЕН.
Обновлено в 10:43
Происшествия

В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик

Обновлено в 10:40
Музыка

Эмир Кустурица выступил на «Сердце Евразии» в Уфе

Обновлено в 03:59
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Общество

Названы первые города России, где заработает 5G

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества

Обновлено в 08:34
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе

Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма

Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Обновлено в 04:35
Спорт

Сборная Польши победила канадцев в Лиге наций

Мужская сборная Польши по волейболу победила команду Канады в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено в 09:38
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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