Футбол
Буффон рассказал о несостоявшихся переходах в «МЮ» и «Ман Сити»Чемпионат вчера в 16:33
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон сказал, что несколько лет назад его хотели приобрести «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
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Джанлуиджи Буффон: «У меня было предложение от „Манчестер Сити“, но тогда я остался в „Ювентусе“»
Спорт-Экспрессвчера в 21:13
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:07, Ашберн
Авто
AliExpress начнет продавать россиянам автомобили
AliExpress начинает в России онлайн-продажу автомобилей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.
Обновлено в 02:48
Экономика
В России могут установить минимальную цену на пиво
Минимальная розничная цена на пиво может быть установлена в России.
Обновлено в 01:57
Здоровье
Росздравнадзор изымет из продажи содержащий фенспирид «Эриспирус»
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) намерена изъять из оборота лекарственный препарат «Эриспирус», содержащий вещество фенспирид.
Обновлено в 02:19
Наука
Второй человек в истории может полностью излечиться от ВИЧ
Второй человек в мире может полностью излечится от ВИЧ. Речь идет о неназванном «лондонском пациенте».
Обновлено в 02:31
Общество
Появились подробности самоубийства вокалиста The Prodigy
Вокалист и танцор группы The Prodigy Кит Флинт совершил суицид на фоне раздела имущества из-за развода с супругой, японкой Маюми Каи, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch.
Обновлено в 01:32
Здоровье
Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи
Министерство здравоохранения предложило ввести штрафы для врачей и медицинских учреждений, оказывающих помощь по неутвержденным критериям.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Госдума вводит запрет на создание хостелов в жилых помещениях
Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 02:52
Политика
Госдеп прокомментировал подписание Путиным указа о приостановке ДРСМД
4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Башкирии полицейского подозревают в избиении подчиненной
Следственные органы Башкирии завели дело против сотрудника полиции, который угрожал своей подчиненной убийством и избил ее, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.
Обновлено в 02:35
Авто
Глава «Ростеха» протестировал Lada Vesta Sport на ледяной трассе
Обновлено в 02:12
Общество
Безос сохранил звание богатейшего человека по версии Forbes
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Двойник похитил со счетов москвича в банке десять миллионов рублей
Двойник похитил у москвича 10 миллионов рублей с его банковского счета, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:05
Экономика
Олег Дерипаска передал часть бизнеса своим детям
Экс-министр энергетики Великобритании лорд Грегори Баркер, возглавляющий совет директоров En+ (контролирует UC Rusal и «Евросибэнерго»), упомянул трастовый фонд детей Олега Дерипаски в ходе выступления 27 февраля в комитете палаты общин Великобритании по иностранным делам.
Обновлено в 00:03
Экономика
У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах
По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Назначены новые руководители космодромов Байконур и Восточный
Назначены новые руководители космодромов Байконур и Восточный.
Обновлено в 02:06
Кино
Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз» Люк Перри
Американский актер Люк Перри, известный ролью Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» (Beverly Hills, 90210, 1990-2000 годы), скончался в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот
Американский лидер Дональд Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
СКР не нашёл экстремизма в словах Дмитрия Быкова о Гитлере
Во время выступления в Петербурге Быков сказал, что в СССР в сороковых годах была гражданская война, и предположил, что если бы Адольф Гитлер не проводил антисемитскую политику, то стал бы популярным в России.
Обновлено в 02:19
Общество
В РЖД накажут организаторов стриптиза в депо
Обновлено в 03:02
Экономика
OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний
Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено вчера в 14:36
Политика
ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о «Профсоюзе Навального»
Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках февральского опроса о роли и месте профсоюзов узнал мнение россиян и о проекте «Профсоюз Навального», но эти данные в опубликованный на сайте ВЦИОМа 1 марта отчет не попали.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы, как выбрать цветы к 8 марта
Роспотребнадзор в преддверии Международного женского дня посоветовал россиянам выбирать цветы с полураскрытыми бутонами, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Экс-главу Каменска-Уральского судят за взятку 5,9 миллионов рублей
За взятку глава города помог бизнесмену, с которым мэрия заключила контракт по строительству детского сада и двух многоквартирных домов, получить все положенные по договору деньги.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Россиянин не смог вовремя записаться к врачу и умер
Житель Новосибирска Юрий Филимонов не смог попасть на прием к врачу и скончался от перитонита.
Обновлено в 02:02
Общество
ФСИН закупит тысячу дистанционных электрошокеров за 11,5 млн рублей
Стоимость закупки оценивается в 11,5 млн рублей. Поставщик должен доставить товар до 30 сентября 2019 года.
Обновлено в 02:44
Экономика
Счетная палата сочла госсподдержку молодых ученых неэффективной
Единый статистический подход позволит качественно проводить финансово-кадровую политику, достоверно определить общий объем средств, которые направляются на поддержку молодых ученых, подчеркнули в СП РФ.
Обновлено в 01:12
Авто
Toyota начала продажи новой Toyota Corolla
Японская компания Toyota начала продажи седана Toyota Corolla нового поколения в России.
Обновлено в 01:45
Политика
Клинтон отказалась баллотироваться в президенты США
Обновлено в 02:37