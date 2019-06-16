Футбол
Джанлуиджи Буффон назвал причину ухода из «ПСЖ»Еженедельник Футбол 04:19
Голкипер Джанлуиджи Буффон недавно покинул «ПСЖ». Вратарь объяснил причину своего ухода из команды.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:26, Вашингтон
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено вчера в 06:21
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Армия и оружие
Иран атаковал американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper
Сообщается о том, что незадолго до атаки на два танкера, иранские системы ПВО зафиксировали американский ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, находившийся рядом с границами воздушного пространства Ирана, в результате чего по нему была выпущена зенитная ракета.
Обновлено вчера в 03:03
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross для Японии получил 143-сильный турбодизель
Компания Mitsubishi выпустила для внутреннего рынка версию кроссовера Eclipse Cross с дизельным двигателем объемом 2,2 литра.
Обновлено вчера в 13:10
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Гаджеты
Размеры Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro сравнили на живом фото
На одном из фото стёкла размещены рядом и можно сравнить размеры будущих новинок друг с другом.
Обновлено вчера в 11:24
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере
«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:38
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Религия
«Кто шипит на Троицу»: загадки одного храма
С православным праздником Троицы связывают множество совсем не православных запретов — нельзя купаться, ходить в лес и даже поле, работать в огороде.
Обновлено в 01:00
Футбол
Мексика со счетом 7:0 разгромила Кубу
Сборная Мексики со счетом 7:0 обыграла команду Кубы в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ.
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес
Диана Арбенина не разрешает детям заводить Instagram
Певица любит рассказывать о них поклонникам и даже завела отдельный хештег для публикаций о детях - #мартемки.
Обновлено в 04:49
Единоборства
Бриедис и Дортикос встретятся в финале WBSS в первом тяжёлом весе
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
У пассажирского поезда Брянск-Москва на ходу отцепился вагон
У пассажирского поезда в Москву вчера при отправлении со станции Брянск - Орловский отцепился вагон.
Обновлено в 05:03
Общество
Названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной в Петербурге
В Петербурге банкет на выпускной обойдется в 53,2 тыс. рублей, то есть дешевле, чем в Москве, но дороже, чем в среднем по стране.
Обновлено в 05:08
Политика
Эрдоган уточнил сроки поставок С-400
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с Владимиром Путины поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, они могут начаться в первой половине июля, сообщает CNN Turk.
Обновлено в 03:56
Космос
Последние дни человечества: Нибиру отправила на Землю сокрушительную боеголовку – кадры оружия
Боеголовку из космоса связали с таинственной Нибиру после того, как людям удалось вычислить приблизительные координаты ее запуска – они странным образом совпали с ориентировочным нахождением планеты Х. Ранее стало известно, как Нибиру уничтожит человечество.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
Спортсмен из Мурманска погиб в горах Крыма
Обновлено в 04:39
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане
Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО
Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.
Обновлено вчера в 02:10
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
Обновлено вчера в 14:06
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
В больнице оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Светлана Колпакова впервые показала сына
Несколько дней назад звезда сериала «Мамочки» стала мамой — родила сына.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
Росстат впервые назвал число погибших при военных действиях граждан
В 2018 году при военных действиях погибли четыре человека: трое горожан и один селянин.
Обновлено вчера в 07:54