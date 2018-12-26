Футбол

Буффон перевоплотился в Санта-Клауса для детей
Sport24.ru
16:47

40-летний голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон попробовал себя в роли Санта-Клауса и устроил сюрприз детям на Рождество. Помогали итальянцу другие футболисты парижского клуба: защитник Тьяго Силва, а также полузащитники Анхель Ди Мария и Кристофер Нкунку.
Sport24.ru16:47

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Вратарь «ПСЖ» Буффон нарядился в Санта-Клауса для детей

Газета.Ru17:40

Буффон перевоплотился в Санта-Клауса для детей

Sport24.ru16:47

Буффон в образе Санта-Клауса поздравил детей с Рождеством

Матч ТВ15:21

Буффон в образе Санта-Клауса поздравил детей с Рождеством

Sportbox.RU15:21

Буффон в костюме Санта-Клауса поздравил детей с Рождеством

Чемпионат15:11

Буффон в костюме Санта-Клауса поздравил детей с Рождеством

Soccer.ru15:33

Буффон в роли Санты-Клауса. Игроки «ПСЖ» обрадовали детей

Спорт-Экспресс10:59
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