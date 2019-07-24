Футбол

Буффон отразил три пенальти и принес «Ювентусу» победу над «Интером»Vprognoze.ru 15:13

На 68-й минуте матча нападающий Криштиану Роналду восстановил равенство в счете. Победитель в поединке определился в серии послематчевых пенальти, где героем встречи стал голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который смог отразить три удара.
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«Ювентус» — «Интер». Голы, видео, обзор матча, лучшие моменты, серия пенальти

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Ювентус - Интер - 1:1 (по пен. 4:3). Голы и лучшие моменты

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Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»

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Итальянский футболист, вратарь. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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