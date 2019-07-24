Футбол
Буффон отразил три пенальти и принес «Ювентусу» победу над «Интером»Vprognoze.ru 15:13
На 68-й минуте матча нападающий Криштиану Роналду восстановил равенство в счете. Победитель в поединке определился в серии послематчевых пенальти, где героем встречи стал голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который смог отразить три удара.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
В Турции выстрелили в белорусского дипломата
В столице Турции Анкаре мужчина выстрелил в заместителя секретаря по административным вопросам посольства Белоруссии Александра Поганшева.
Обновлено в 14:55
Футбол
Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛ
Нападающий Антон Заболотный забил гол в матче за «Зенит-2».
Обновлено в 12:31
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Космос
СМИ узнали о планах Канады по разработке спутников интернет-связи
Правительство Канады объявит о выделении 100 миллионов канадских долларов (76 миллионов долларов США) в течение пяти лет на разработку низкоорбитальных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в сельских и удаленных регионах, сообщает телеканал CBC.
Обновлено в 00:35
Футбол
Бывший судья Ходырев получил должность в «Спартаке»
Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Михаил Ходырев подтвердил информацию, что он стал заместителем начальника команды московского «Спартака».
Обновлено в 12:36
Наука
У дипломатов США после работы на Кубе найдены изменения в мозге
Администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году вывела много сотрудников с Кубы после того, как сотрудники вновь открытого в Гаване годом ранее посольства стали жаловаться на здоровье.
Обновлено в 14:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Политика
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве превысило 90
В результате отравления некачественной едой из вендинговых аппаратов в Москве пострадал, по последним данным, 91 человек.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Навальный арестован на 30 суток
В Москве суд арестовал Александра Навального на 30 суток.
Обновлено в 15:55
Экономика
Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения
Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.
Обновлено 22 июля в 01:52
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Энергетика
Нефть Brent установилась вблизи $63 за баррель
После краткого роста к $64 за баррель к концу торгов нефть марки Brent установилась вблизи отметки $63 за баррель, 23 июля передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Рианна опубликовала фотографию модели, которая может быть ее двойником
Певица Рианна разместила в Инстаграме пост, в котором перепостила фотографию девочки-модели, которая на нее очень похожа.
Обновлено в 15:19
Общество
Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле»
Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
В Армении арестован находившийся в международном розыске фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 10:25
Политика
Зеленский не намерен разменивать Крым на Донбасс
По словам Никиты Потураева, Зеленский никогда не пойдет на то, чтобы обменять Крым на Донбасс или наоборот.
Обновлено в 04:22
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
Обновлено в 15:18
Политика
ФБР хотело забрать «черные ящики» MH17, заявили в Малайзии
Обновлено в 15:04
Происшествия
Блогер умер в прямом эфире во время поедания гекконов и многоножек
Китайский видеоблогер Сан умер во время прямой трансляции, когда он запивал алкоголем живых гекконов и поедал ядовитых многоножек.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Порошенко пришел на допрос раньше времени. В Госбюро его не поняли
Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований за день до назначенного срока.
Обновлено в 12:10
Политика
Путин напомнил о причинах российской эмиграции
Обновлено в 14:31
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
Обновлено в 12:17
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55