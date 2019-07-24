Футбол

Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» победить «Интер»Вести.Ru 10:58

Который восстановил статус-кво на 68 минуте. Как итог, 1:1. Победитель выявлялся в серии послематчевых пенальти, где себя и проявил 41-летний Буффон. Он отразил сразу три удара футболистов "Интера" с 11-метровой отметки и помог "Ювентусу" выиграть серию со счетом 4:3, а с ним и матч.
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41-летний Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»

Sport24.ru09:51

Буффон отразил три пенальти в игре с «Интером»

Sport.ru10:59

«Ювентус» по пенальти обыграл «Интер», де Лигт забил в свои ворота

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Де Лигт забил в свои ворота, Буффон парировал три пенальти

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Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»

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