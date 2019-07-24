Футбол
Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» победить «Интер»Вести.Ru 10:58
Который восстановил статус-кво на 68 минуте. Как итог, 1:1. Победитель выявлялся в серии послематчевых пенальти, где себя и проявил 41-летний Буффон. Он отразил сразу три удара футболистов "Интера" с 11-метровой отметки и помог "Ювентусу" выиграть серию со счетом 4:3, а с ним и матч.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
Происшествия
Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
Обновлено в 11:06
Финансы
Банки резко увеличили запасы валюты
Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.
Обновлено в 09:39
Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".
Обновлено в 10:39
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено 22 июля в 13:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 09:17
Общество
Новое приложение для оформления ДТП за 15 минут запустят осенью
Как сообщается на официальном сайте правительства, первыми протестировать концепцию так называемого суперсервиса «Оформление европротокола онлайн» смогут водители в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Обновлено в 05:30
Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
Обновлено вчера в 12:02
Энергетика
«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»
Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
Обновлено в 05:41
Общество
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба
Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 05:34
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:11
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Технологии
В Boeing заявили о проблемах с новым 777X
Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, избившего восьмилетнего сына
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который умышленно ударил дверью своего несовершеннолетнего ребенка.
Обновлено в 07:33
Единоборства
Боксера Дадашева планируют похоронить в Петербурге
Российского боксера Максима Дадашева, который скончался в США в результате полученных во время поединка травм, планируют похоронить на его родине в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:54
Политика
СБУ обвинили в искажении аудиозаписей по делу MH17
Старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен заявил, что СБУ отредактировала записи переговоров, которые были представлены как доказательства по делу о крушении MH17 в Донбассе.
Обновлено в 11:30
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Гаджеты
Nokia выпустила два классических телефона
Nokia 105 (2019) выйдет в продажу осенью 2019 года, а Nokia 220 4G появится чуть позже.
Обновлено в 08:36
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика
Дмитрий Медведев в октябре посетит Кубу
«В октябре планируется визит председателя правительства России Дмитрия Медведева в Гавану», — сказал глава МИД.
Обновлено в 11:20
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Политика
В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Авто
BMW начала тестировать 2-Series Gran Coupe
Баварская компания показала свою новинку. Новое четырёхдверной купе BMW2-Series Gran Coupe станет конкурентом Mercedes-Benz CLA.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Футбол
Соперник «Спартака» по Лиге Европы лишился своего лучшего бомбардира
Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы Первый матч противостояния красно-белых с «Туном» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.
Обновлено в 09:05