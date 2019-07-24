Который восстановил статус-кво на 68 минуте. Как итог, 1:1. Победитель выявлялся в серии послематчевых пенальти, где себя и проявил 41-летний Буффон. Он отразил сразу три удара футболистов "Интера" с 11-метровой отметки и помог "Ювентусу" выиграть серию со счетом 4:3, а с ним и матч.

Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» победить «Интер»

Происшествия Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».

Финансы Банки резко увеличили запасы валюты Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.

Политика Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Общество Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Общество Новое приложение для оформления ДТП за 15 минут запустят осенью Как сообщается на официальном сайте правительства, первыми протестировать концепцию так называемого суперсервиса «Оформление европротокола онлайн» смогут водители в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Авто Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.

Энергетика «Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы» Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.

Общество Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Шоу-бизнес Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.

Технологии В Boeing заявили о проблемах с новым 777X Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.

Происшествия В Петербурге задержали мужчину, избившего восьмилетнего сына В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который умышленно ударил дверью своего несовершеннолетнего ребенка.

Единоборства Боксера Дадашева планируют похоронить в Петербурге Российского боксера Максима Дадашева, который скончался в США в результате полученных во время поединка травм, планируют похоронить на его родине в Санкт-Петербурге.

Политика СБУ обвинили в искажении аудиозаписей по делу MH17 Старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен заявил, что СБУ отредактировала записи переговоров, которые были представлены как доказательства по делу о крушении MH17 в Донбассе.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Гаджеты Nokia выпустила два классических телефона Nokia 105 (2019) выйдет в продажу осенью 2019 года, а Nokia 220 4G появится чуть позже.

Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Политика Дмитрий Медведев в октябре посетит Кубу «В октябре планируется визит председателя правительства России Дмитрия Медведева в Гавану», — сказал глава МИД.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Политика В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Авто BMW начала тестировать 2-Series Gran Coupe Баварская компания показала свою новинку. Новое четырёхдверной купе BMW2-Series Gran Coupe станет конкурентом Mercedes-Benz CLA.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.