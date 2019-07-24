На 68-й минуте матча нападающий Криштиану Роналду восстановил равенство в счете. Победитель в поединке определился в серии послематчевых пенальти, где героем встречи стал голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который смог отразить три удара.

Буффон отразил три пенальти и принес «Ювентусу» победу над «Интером»

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