Футбол
Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»Soccer.ru вчера в 10:31
"Ювентус" обыграл "Интер" во втором матче Международного Кубка чемпионов в серии пенальти. Героем встречи стал недавно вернувшийся в команду 41-летний кипер Джиджи Буффон, отразивший в послематчевой серии три пенальти.
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«Ювентус» — «Интер». Голы, видео, обзор матча, лучшие моменты, серия пенальти
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«Ювентус» одолел «Интер» в серии пенальти. Роналду забил гол, де Лигт — автогол
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