Футбол
Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»Soccer.ru 10:31
"Ювентус" обыграл "Интер" во втором матче Международного Кубка чемпионов в серии пенальти. Героем встречи стал недавно вернувшийся в команду 41-летний кипер Джиджи Буффон, отразивший в послематчевой серии три пенальти.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 18:01, Вашингтон
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