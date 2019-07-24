Футбол

Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»Soccer.ru 10:31

"Ювентус" обыграл "Интер" во втором матче Международного Кубка чемпионов в серии пенальти. Героем встречи стал недавно вернувшийся в команду 41-летний кипер Джиджи Буффон, отразивший в послематчевой серии три пенальти.
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«Ювентус» — «Интер». Голы, видео, обзор матча, лучшие моменты, серия пенальти

Sport24.ru13:01

Стали известны стартовые составы на матч «Ювентус» — «Интер»

Sportbox.RU06:54

Буффон отбил три пенальти в матче с «Интером»

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Де Лигт забил в свои ворота, Буффон парировал три пенальти

Спорт-Экспресс10:25

Ювентус - Интер - 1:1 (по пен. 4:3). Голы и лучшие моменты

Матч ТВ12:02

Буффон отразил три пенальти в игре с «Интером»

Sport.ru10:59
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 18:01, Вашингтон
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Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
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ДТП привело к перекрытию трех полос на ТТК в Москве в районе Ленинской Слободы

Авария привела к блокировке трех полос движения на третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве.
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Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
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Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

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Госдума приняла закон о контроле цен на бензин

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КНДР совершила запуск неустановленного снаряда в районе восточного побережья страны.
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Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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