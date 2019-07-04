Футбол

Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»Матч ТВ вчера в 17:17

Джанлуиджи Буффон, который ранее вернулся в «Ювентус», сообщил, что имел возможность стать капитаном клуба.
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Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»

Газета.Ru02:54

Буффон: «Мне предложили номер 1 и капитанскую повязку в „Ювентусе“, но я не хочу ничего отбирать»

Sport24.ruвчера в 15:16

Джанлуиджи Буффон: «Мне хотели отдать 1-й номер и капитанскую повязку, но я не хочу ничего забирать»

Sports.ruвчера в 16:33

Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»

Матч ТВвчера в 17:17

Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»

Спорт-Экспрессвчера в 16:56

Буффон отказался от капитанской повязки и будет играть под 77-м номером

Советский спортвчера в 15:00

Буффон: «Отказался от первого номера и капитанской повязки»

Евро-футбол.рувчера в 13:37
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Обновлено в 05:31
Экономика

Курс доллара резко взлетел после выхода неожиданных новостей

Доллар поднялся до нового сессионного максимума после выхода отчета о несельскохозяйственной занятости в июне; луни упал после данных, которые показали, что Канада неожиданно потеряла рабочие места в июне по сравнению с прогнозом роста на 9.9 тыс. Индекс доллара растет на 0.43% до 97.14, при этом индекс доллара Bloomberg тестирует свою 200-недельную MA.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Алена Апина рассказала о нападках экс-супруга после выхода видеоклипа

Во время интервью певица рассказала о том, что бывший возлюбленный крайне неадекватно отреагировал на ее новый клип на композицию «Близость».
Обновлено в 04:30
Политика

Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс

Обновлено в 08:04
Политика

Порошенко за месяц снял 340 кг долларов наличными

"В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 кг стодолларовых купюр", - подчеркнул юрист.
Обновлено в 08:51
Политика

Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с РФ и диалогу с Мадуро

Политик заявил, что он и его сторонники внимательно прислушиваются к тому, что говорит глава РФ Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о готовности к диалогу с президентом республики Николасом Мадуро и сотрудничеству с Россией, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:33
Авто

Названы самые выдающиеся авто на Фестивале скорости в Гудвуде

Эксперты составили список самых выдающихся авто среди представленных в Гудвуде на Фестивале скорости.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

В Москве задержаны офицеры «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ

По данным других источников, близких к ФСБ, помимо двух задержанных во вторник, 4 июля, в четверг были задержаны ещё шесть сотрудников спецслужбы.
Обновлено в 08:20
Спорт

Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции

Попов же был членом МОК с 2000 по 2016 год, а в настоящий момент находится в организации в статусе почетного члена без права голоса.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Экономика

Сбербанк завершит продажу турецкой «дочки» в течение месяца

Сбербанк планирует закрыть сделку по продаже турецкого Denizbank в течение месяца, сообщил через пресс-службу первый зампред правления кредитной организации Лев Хасис.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

На миллионы Светланы Сафиевой претендует 7-летняя девочка

Узнав, что Дороти стала обладательницей многомиллионного состояния, она решила попросить у нее миллион долларов для дочери – внучки Дороти.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Суд приговорил руководителя «банды Трунова» к 24 годам колонии

Обновлено в 07:07
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22

Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Футбол

Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян

Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:59
Политика

Гройсман снова пригрозил уволить главу «Нафтогаза»

Напомним, что в апреле Гройсман пригрозил уволить главу «Нафтогаза» за отказ снизить цены на газ.
Обновлено в 08:32
Экономика

ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Муж Лолиты прокомментировал расставание с певицей

Причиной расставания оказалось банальное равнодушие друг к другу. По словам Лолиты, лучше мирно расстаться, нежели выяснять отношения.
Обновлено вчера в 11:36
Общество

В Роскачестве рассказали о правилах перевозки детей в автомобиле

При выборе детского автомобильного кресла необходимо учитывать возраст, вес и рост ребенка, сообщает 5 июля Российская система качества (Роскачество).
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина

Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам

Менее злые языки написали, что у ростовчанки красивая фигура, и одежду ей следует подбирать другую.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой

66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия

Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке

«Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.
Обновлено в 08:25
Общество

В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников

Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Политика

«Нафтогаз» потребует от России компенсацию при прекращении транзита

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" будет в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 06:50
Происшествия

В Екатеринбурге загорелись балконы на трех этажах пятиэтажного дома

Балконы на трех этажах пятиэтажного жилого дома загорелись в центре Екатеринбурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 09:12
Политика

Путин пожелал удачи и успехов участникам форума «Территория смыслов»

Обновлено в 07:46
Финансы

Годовая инфляция в июне составит менее 5% — Банк России

Инфляция в России в июне в годовом выражении составит менее 5%, заявил 5 июля глава департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.
Обновлено в 08:06
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