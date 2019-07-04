Футбол
Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»Матч ТВ вчера в 17:17
Джанлуиджи Буффон, который ранее вернулся в «Ювентус», сообщил, что имел возможность стать капитаном клуба.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Экономика
Курс доллара резко взлетел после выхода неожиданных новостей
Доллар поднялся до нового сессионного максимума после выхода отчета о несельскохозяйственной занятости в июне; луни упал после данных, которые показали, что Канада неожиданно потеряла рабочие места в июне по сравнению с прогнозом роста на 9.9 тыс. Индекс доллара растет на 0.43% до 97.14, при этом индекс доллара Bloomberg тестирует свою 200-недельную MA.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Алена Апина рассказала о нападках экс-супруга после выхода видеоклипа
Во время интервью певица рассказала о том, что бывший возлюбленный крайне неадекватно отреагировал на ее новый клип на композицию «Близость».
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс
Обновлено в 08:04
Политика
Порошенко за месяц снял 340 кг долларов наличными
"В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 кг стодолларовых купюр", - подчеркнул юрист.
Обновлено в 08:51
Политика
Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с РФ и диалогу с Мадуро
Политик заявил, что он и его сторонники внимательно прислушиваются к тому, что говорит глава РФ Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о готовности к диалогу с президентом республики Николасом Мадуро и сотрудничеству с Россией, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:33
Авто
Названы самые выдающиеся авто на Фестивале скорости в Гудвуде
Эксперты составили список самых выдающихся авто среди представленных в Гудвуде на Фестивале скорости.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В Москве задержаны офицеры «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ
По данным других источников, близких к ФСБ, помимо двух задержанных во вторник, 4 июля, в четверг были задержаны ещё шесть сотрудников спецслужбы.
Обновлено в 08:20
Спорт
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции
Попов же был членом МОК с 2000 по 2016 год, а в настоящий момент находится в организации в статусе почетного члена без права голоса.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Экономика
Сбербанк завершит продажу турецкой «дочки» в течение месяца
Сбербанк планирует закрыть сделку по продаже турецкого Denizbank в течение месяца, сообщил через пресс-службу первый зампред правления кредитной организации Лев Хасис.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
На миллионы Светланы Сафиевой претендует 7-летняя девочка
Узнав, что Дороти стала обладательницей многомиллионного состояния, она решила попросить у нее миллион долларов для дочери – внучки Дороти.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22
Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Футбол
Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян
Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:59
Политика
Гройсман снова пригрозил уволить главу «Нафтогаза»
Напомним, что в апреле Гройсман пригрозил уволить главу «Нафтогаза» за отказ снизить цены на газ.
Обновлено в 08:32
Экономика
ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Муж Лолиты прокомментировал расставание с певицей
Причиной расставания оказалось банальное равнодушие друг к другу. По словам Лолиты, лучше мирно расстаться, нежели выяснять отношения.
Обновлено вчера в 11:36
Общество
В Роскачестве рассказали о правилах перевозки детей в автомобиле
При выборе детского автомобильного кресла необходимо учитывать возраст, вес и рост ребенка, сообщает 5 июля Российская система качества (Роскачество).
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
Менее злые языки написали, что у ростовчанки красивая фигура, и одежду ей следует подбирать другую.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой
66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке
«Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.
Обновлено в 08:25
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Политика
«Нафтогаз» потребует от России компенсацию при прекращении транзита
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" будет в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Екатеринбурге загорелись балконы на трех этажах пятиэтажного дома
Балконы на трех этажах пятиэтажного жилого дома загорелись в центре Екатеринбурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 09:12
Финансы
Годовая инфляция в июне составит менее 5% — Банк России
Инфляция в России в июне в годовом выражении составит менее 5%, заявил 5 июля глава департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.
Обновлено в 08:06