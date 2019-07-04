Футбол

Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»Sportbox.RU вчера в 17:17

Джанлуиджи Буффон, который ранее вернулся в «Ювентус», сообщил, что имел возможность стать капитаном клуба.
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Буффон: «Мне предложили номер 1 и капитанскую повязку в „Ювентусе“, но я не хочу ничего отбирать»

Sport24.ruвчера в 15:16

Буффон: «Отказался от первого номера и капитанской повязки»

Евро-футбол.рувчера в 13:37

Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»

Матч ТВвчера в 17:17

Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»

Спорт-Экспрессвчера в 16:56

Буффон: «Мне предложили первый номер и капитанскую повязку, но я отказался»

ProstoProSportвчера в 16:54

Джанлуиджи Буффон: «Мне хотели отдать 1-й номер и капитанскую повязку, но я не хочу ничего забирать»

Sports.ruвчера в 16:33

Буффон отказался от капитанской повязки и будет играть под 77-м номером

Советский спортвчера в 15:00
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:49, Вашингтон
Происшествия

На Кубани четырехлетний мальчик утонул в аквапарке

Четырехлетний мальчик утонул в аквапарке в городе Гулькевичи в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 15:18
Авто

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

Обновлено вчера в 15:36
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Ночью в Краснодаре горели жилые дома на улице Коммунаров

Обновлено в 00:25
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено 03 июля в 14:52
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой

66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено вчера в 16:24
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Обновлено в 01:11
Культура

Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси

Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 18:42
Политика

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
Обновлено вчера в 19:27
Наука

На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы

На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Музыка

Ванесса Паради на концерте поставила зрителя на место

Ванесса Паради на концерте в Париже поставила на место зрителя, который начал драться, сообщает gala.fr.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер

Обновлено в 00:04
Армия и оружие

Российские военные начали учения в Чёрном море

«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 22:16
Авто

АвтоВАЗ возобновит производство после двух дней простоя

АвтоВАЗ объявил о возобновлении производства на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля.
Обновлено вчера в 14:42
Общество

Минсельхоз объяснил, как хочет регулировать сбор грибов и ягод

Обновлено вчера в 05:37
Политика

На Украине рассмотрят возможность освоения Арктики

Согласно сообщению, Яцюк впервые прибыл на Шпицберген, чтобы встретиться с проживающими на архипелаге гражданами Украины (более 400 человек) и обсудить арктическое сотрудничество с Норвегией.
Обновлено в 01:34
Интернет

Найдена уязвимость, 17 лет подвергавшая пользователей опасности

Исследователь в области безопасности Барак Тавли открыл способ хищения данных, с посощью которого пользователи многие годы могли подвергаться опасности, сообщает Hacker News.
Обновлено в 01:19
Политика

Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Обновлено в 01:20
Общество

Росконтроль назвал марки худшего кофе

Обновлено вчера в 05:46
Происшествия

Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда

Обновлено вчера в 23:51
Футбол

Беннасер перейдет в «Милан» за 16 миллионов евро

Полузащитник "Эмполи" Исмаэль Беннасер в ближайшее время перейдет в "Милан".
Обновлено в 00:43
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