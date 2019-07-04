Футбол
Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»Sportbox.RU вчера в 17:17
Джанлуиджи Буффон, который ранее вернулся в «Ювентус», сообщил, что имел возможность стать капитаном клуба.
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Буффон: «Мне предложили первый номер и капитанскую повязку, но я отказался»
ProstoProSportвчера в 16:54
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Происшествия
На Кубани четырехлетний мальчик утонул в аквапарке
Четырехлетний мальчик утонул в аквапарке в городе Гулькевичи в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 15:18
Авто
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»
Обновлено вчера в 15:36
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Ночью в Краснодаре горели жилые дома на улице Коммунаров
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено 03 июля в 14:52
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой
66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено вчера в 16:24
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Обновлено в 01:11
Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 18:42
Политика
Трамп пообещал установить флаг США на Марсе
Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Папа Римский попросил Путина молиться за него
Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
Обновлено вчера в 19:27
Наука
На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы
На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Музыка
Ванесса Паради на концерте поставила зрителя на место
Ванесса Паради на концерте в Париже поставила на место зрителя, который начал драться, сообщает gala.fr.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие
Российские военные начали учения в Чёрном море
«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 22:16
Авто
АвтоВАЗ возобновит производство после двух дней простоя
АвтоВАЗ объявил о возобновлении производства на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Минсельхоз объяснил, как хочет регулировать сбор грибов и ягод
Обновлено вчера в 05:37
Политика
На Украине рассмотрят возможность освоения Арктики
Согласно сообщению, Яцюк впервые прибыл на Шпицберген, чтобы встретиться с проживающими на архипелаге гражданами Украины (более 400 человек) и обсудить арктическое сотрудничество с Норвегией.
Обновлено в 01:34
Интернет
Найдена уязвимость, 17 лет подвергавшая пользователей опасности
Исследователь в области безопасности Барак Тавли открыл способ хищения данных, с посощью которого пользователи многие годы могли подвергаться опасности, сообщает Hacker News.
Обновлено в 01:19
Общество
Росконтроль назвал марки худшего кофе
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия
Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
Беннасер перейдет в «Милан» за 16 миллионов евро
Полузащитник "Эмполи" Исмаэль Беннасер в ближайшее время перейдет в "Милан".
Обновлено в 00:43