Футбол

Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»Sportbox.RU 17:17

Джанлуиджи Буффон, который ранее вернулся в «Ювентус», сообщил, что имел возможность стать капитаном клуба.
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Буффон: «Мне предложили номер 1 и капитанскую повязку в „Ювентусе“, но я не хочу ничего отбирать»

Sport24.ru15:16

Буффон отказался от капитанской повязки и будет играть под 77-м номером

Советский спорт15:00

Буффон: «Отказался от первого номера и капитанской повязки»

Евро-футбол.ру13:37

Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»

Матч ТВ17:17

Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс16:56

Джанлуиджи Буффон: «Мне хотели отдать 1-й номер и капитанскую повязку, но я не хочу ничего забирать»

Sports.ru16:33

Буффон: «Мне прелагали 1-й номер и капитанскую повязку, но я не хочу ничего забирать»

Бомбардир.ру18:55
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Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
Обновлено в 19:27
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

Обновлено в 12:21
Происшествия

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 21

Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого

В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Происшествия

В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке

Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно

Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24
Политика

Тимошенко уличила Зеленского в незнании 99% своей партии

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский не знает 99% людей, вошедших в списки его партии "Слуга народа".
Обновлено в 15:48
Политика

Депутаты хотели поставить прошлогоднему бюджету «неуд», но не смогли

Сахалинская областная дума завершила обсуждение прошлогоднего бюджета и окончательно одобрила его исполнение во втором чтении.
Обновлено в 19:12
Наука

На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы

На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено в 09:53
Футбол

Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:17
Происшествия

СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей

«Незаконные действия Кельбаха привели к тяжким последствиям и существенным нарушениям охраняемых законом интересов государства, повлёкшим причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 10:25
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Происшествия

В День независимости перед Белым домом сожгли флаг США

Как сообщает газета Washington Examiner, в столице США полиция задержала троих левых активистов, которые подожгли американский флаг во время празднования Дня независимости 4 июля.
Обновлено в 19:37
Авто

Марка Lifan возвращается на российский рынок

Обновлено в 06:55
Общество

Росконтроль назвал марки худшего кофе

Обновлено в 05:46
Технологии

Bluetooth-маячки и персонификация офлайнового ритейла

В США, по свидетельству The New York Times, уже свыше 75 компаний выступают В2В-провайдерами неперсонализированных данных о пространственных перемещениях десятков и сотен тысяч смартфонов (вместе с их владельцами, ясное дело, — но кто именно эти владельцы, покупателям таких баз данных неизвестно).
Обновлено в 17:00
Политика

Прокуратура Грузии признала мятежом беспорядки в Тбилиси 20 июня

Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе назвал беспорядки на митинге возле здания парламента в Тбилиси 20-21 июня частью плана по насильственному захвату государственной власти путем мятежа.
Обновлено в 08:07
Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой

Обновлено в 17:24
Авто

Hyundai поделился планами в России

Руководство корейской компании Hyundai поделилось планами на второе полугодие в России.
Обновлено в 17:49
Кино

В сериале Netflix о Николае II показали Мавзолей Ленина

Обновлено в 04:14
Происшествия

Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении

Обновлено в 09:47
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие

США перебросят беспилотники MQ-9 Reaper из Польши в Румынию

Обновлено в 12:35
Политика

Путин выдвинул условия для переговоров с Зеленским

Москва пойдет на переговоры с Киевом при условии, что глава Украины Владимир Зеленский выпонит свои предвыборные обещания, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 01:18
Политика

Шойгу назвал основную причину происшествия на глубоководном аппарате

Основной причиной происшествия на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, стал пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:25
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