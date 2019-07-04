Футбол
Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»Sportbox.RU 17:17
Джанлуиджи Буффон, который ранее вернулся в «Ювентус», сообщил, что имел возможность стать капитаном клуба.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:43, Вашингтон
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Политика
Папа Римский попросил Путина молиться за него
Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
Обновлено в 19:27
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого
В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке
Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно
Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24
Политика
Тимошенко уличила Зеленского в незнании 99% своей партии
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский не знает 99% людей, вошедших в списки его партии "Слуга народа".
Обновлено в 15:48
Политика
Депутаты хотели поставить прошлогоднему бюджету «неуд», но не смогли
Сахалинская областная дума завершила обсуждение прошлогоднего бюджета и окончательно одобрила его исполнение во втором чтении.
Обновлено в 19:12
Наука
На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы
На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено в 09:53
Футбол
Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:17
Происшествия
СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей
«Незаконные действия Кельбаха привели к тяжким последствиям и существенным нарушениям охраняемых законом интересов государства, повлёкшим причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 10:25
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Происшествия
В День независимости перед Белым домом сожгли флаг США
Как сообщает газета Washington Examiner, в столице США полиция задержала троих левых активистов, которые подожгли американский флаг во время празднования Дня независимости 4 июля.
Обновлено в 19:37
Авто
Марка Lifan возвращается на российский рынок
Обновлено в 06:55
Общество
Росконтроль назвал марки худшего кофе
Обновлено в 05:46
Технологии
Bluetooth-маячки и персонификация офлайнового ритейла
В США, по свидетельству The New York Times, уже свыше 75 компаний выступают В2В-провайдерами неперсонализированных данных о пространственных перемещениях десятков и сотен тысяч смартфонов (вместе с их владельцами, ясное дело, — но кто именно эти владельцы, покупателям таких баз данных неизвестно).
Обновлено в 17:00
Политика
Прокуратура Грузии признала мятежом беспорядки в Тбилиси 20 июня
Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе назвал беспорядки на митинге возле здания парламента в Тбилиси 20-21 июня частью плана по насильственному захвату государственной власти путем мятежа.
Обновлено в 08:07
Здоровье
Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой
Обновлено в 17:24
Авто
Hyundai поделился планами в России
Руководство корейской компании Hyundai поделилось планами на второе полугодие в России.
Обновлено в 17:49
Кино
В сериале Netflix о Николае II показали Мавзолей Ленина
Обновлено в 04:14
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Политика
Путин выдвинул условия для переговоров с Зеленским
Москва пойдет на переговоры с Киевом при условии, что глава Украины Владимир Зеленский выпонит свои предвыборные обещания, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 01:18
Политика
Шойгу назвал основную причину происшествия на глубоководном аппарате
Основной причиной происшествия на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, стал пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:25