Футбол

Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»Sportbox.RU 17:17

Джанлуиджи Буффон, который ранее вернулся в «Ювентус», сообщил, что имел возможность стать капитаном клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Буффон: «Мне предложили номер 1 и капитанскую повязку в „Ювентусе“, но я не хочу ничего отбирать»

Sport24.ru15:16

Буффон отказался от капитанской повязки и будет играть под 77-м номером

Советский спорт15:00

Буффон: «Играть с Роналду - отличный подарок»

Евро-футбол.ру17:06

Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»

Матч ТВ17:17

Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс16:56

Буффон: «Мне предложили первый номер и капитанскую повязку, но я отказался»

ProstoProSport16:54

Джанлуиджи Буффон: «Мне хотели отдать 1-й номер и капитанскую повязку, но я не хочу ничего забирать»

Sports.ru16:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 21:13, Вашингтон
Общество

Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

Обновлено в 18:56
Общество

В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления

Решение о введении режима повышенной готовности было принято мэром города Дмитрием Бердниковым 4 июля по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба мэрии города.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Политика

Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

Обновлено в 11:05
Общество

Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло

Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Интернет

Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей

Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой

Обновлено в 17:24
Общество

Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег

Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских.
Обновлено в 18:55
Общество

Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры

Московские абоненты сотовой связи в первом квартале текущего года проговорили по мобильным телефонам 14,3 миллиарда минут — это на миллиард меньше показателя 2018 года. аким образом, за год в Москве суммарная продолжительность разговоров с использованием сотовой связи сократилась на 6,5 процента.
Обновлено в 20:42
Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 млн рублей кассиршу

Обновлено в 17:58
Космос

Лунные и солнечные затмения странно влияют на поведение животных

Обновлено вчера в 07:10
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа

«Нафтогаз Украины» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 04:46
Политика

Тимошенко: Зеленский не знает почти никого из списков своей партии

Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заявила, что президент страны Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые выдвигаются в качестве кандидатов на выборах в парламент от его партии «Слуга народа».
Обновлено в 16:36
Общество

Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия

Обновлено в 20:00
Космос

Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок

Нидерландский любитель наблюдать за спутниками Ральф Ванденберг заснял секретный мини-шаттл ВВС США X-37B, который выполняет эксперименты на околоземной орбите.
Обновлено в 05:08
Космос

Инопланетяне на корабле в виде дракона вырвались из Солнца – уфологи

Обновлено вчера в 23:47
Политика

Иванов назвал «чушью» обвинения СССР и Сталина в начале Второй мировой

Иванов добавил, что обличать Советский Союз «становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину, ну и в конечном счете даже — некоторые страны говорят — возместить нанесенный материальный ущерб».
Обновлено в 06:43
Общество

Депутат Госдумы предложил создавать в поселках пункты приема ягод

Первый зампред комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Василий Власов предложил создавать пункты приёма ягод в российских посёлках городского типа, чтобы в дальнейшем продавать их в городах, с таким предложением он обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.
Обновлено в 20:03
Кино

Рами Малек рассказал о своей роли злодея в фильме о Джеймсе Бонде

Обновлено в 09:57
Политика

Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре

Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws.
Обновлено в 18:30
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
Обновлено в 19:27
Происшествия

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Интернет

Эксперты развенчали мифы об анонимности пользователей TOR

Российские специалисты по кибербезопасности пришли к выводам, что браузер TOR не может стопроцентно гарантировать анонимность Как сообщают "Известия", на данный момент этот браузер остается эффективным способом сохранять инкогнито в даркнете.
Обновлено в 20:15
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Наука

«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых

Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено вчера в 07:34
Футбол

Дуглас Сантос прокомментировал переход в «Зенит»

Бразильский левый защитник Дуглас Сантос прокомментировал переход из немецкого «Гамбурга» в петербургский клуб «Зенит».
Обновлено в 20:01
Происшествия

Раскрыты задачи экипажа «Лошарика» в Баренцевом море

Атомная глубоководная станция АС-31 "Лошарик" выполняла в Баренцевом море исследования рельефа морского дна и сдавала зачеты на самостоятельное плавание.
Обновлено в 20:43
Политика

Турция назвала время проведения саммита по Сирии с Ираном и РФ

Трехсторонний саммит по Сирии должен состояться в Турции в середине августа 2019 года, рассказал представитель Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
Обновлено в 19:37
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное