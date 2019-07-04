Футбол

Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»Спорт-Экспресс вчера в 16:56

Джанлуиджи Буффон, который ранее стал игроком "Ювентуса", рассказал, что отказался от капитанской повязки. Напомним, что голкипер подписал однолетний контракт, который действует до 30 июня 2020 года.
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Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»

Газета.Ru02:54

Джанлуиджи Буффон: «Мне хотели отдать 1-й номер и капитанскую повязку, но я не хочу ничего забирать»

Sports.ruвчера в 16:33

Буффон отказался от капитанской повязки и будет играть под 77-м номером

Советский спортвчера в 15:00

Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»

Матч ТВвчера в 17:17

Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»

Спорт-Экспрессвчера в 16:56

Буффон: «Мне предложили номер 1 и капитанскую повязку в „Ювентусе“, но я не хочу ничего отбирать»

Sport24.ruвчера в 15:16

Буффон: «Отказался от первого номера и капитанской повязки»

Евро-футбол.рувчера в 13:37
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:22, Вашингтон
Армия и оружие

Генерал ВСУ рассказал об обстановке возле Станицы Луганской

После разведения сил в районе Станицы Луганской, расстояние между военнослужащими Народной милиции ЛНР и боевиками ВСУ составляет два километра.
Обновлено в 02:24
Политика

Минздрав просит Falcon 7X вместо SSJ100

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Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Авто

АвтоВАЗ возобновит производство после двухдневного простоя

Автокомпонент в полном объеме возобновляет поставки комплектующих на заводы "АвтоВАЗа".
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Политика

Украина частично рассекретит гособоронзаказ

Украина планирует частично рассекретить государственный оборонный заказ. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
Обновлено в 02:17
Футбол

Дубль Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу над «Торонто»

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата MLS.
Обновлено в 00:34
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Общество

В России изменились правила работы нотариусов

Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Транспорт

Минтранс выступает за тотальный лазерный контроль качества дорог

Обновлено в 02:40
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Наука

Учёные выяснили происхождение филистимлян

Международная группа учёных расшифровала ДНК филистимлян и выяснила происхождение этого древнего народа.
Обновлено 03 июля в 16:49
Экономика

«Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ

Финская корпорация Neste продает "Татнефти" свой топливно-розничный бизнес в России, состоящий из 75 АЗС и терминала в Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:23
Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Авто

В Туле возродили производство легендарного мотороллера «Муравей»

Обновлено в 03:13
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

На Украине рассмотрят возможность освоения Арктики

Обновлено в 01:34
Общество

Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу

В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия

В Киевской области нашли мертвой гардеробщицу Верховной рады

В Киевской области нашли тело 66-летней гардеробщицы Верховной рады Антонины Шпир.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено вчера в 07:17
Космос

Все отделяющиеся части «Союза» упали в Приамурье

В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сообщили, что поисковики Роскосмоса зафиксировали падение всех четырех частей ракеты "Союз-2.1б" в Приамурье.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Обновлено вчера в 18:47
Общество

В Роструде уточнили порядок платы работающим за отпускников

Работа по совместительству осуществляется работником на регулярной основе на основании отдельно заключаемого трудового договора, пишет «Российская газета».
Обновлено в 01:26
Происшествия

Летевший из Нью-Йорка в Лондон авиалайнер экстренно сел в Бостоне

Обновлено вчера в 23:49
Спорт

Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016

Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на допросе рассказал, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года было куплено несколько голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки.
Обновлено в 02:44
Экономика

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
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