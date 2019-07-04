Футбол
Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»Спорт-Экспресс вчера в 16:56
Джанлуиджи Буффон, который ранее стал игроком "Ювентуса", рассказал, что отказался от капитанской повязки. Напомним, что голкипер подписал однолетний контракт, который действует до 30 июня 2020 года.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:22, Вашингтон
Армия и оружие
Генерал ВСУ рассказал об обстановке возле Станицы Луганской
После разведения сил в районе Станицы Луганской, расстояние между военнослужащими Народной милиции ЛНР и боевиками ВСУ составляет два километра.
Обновлено в 02:24
Политика
Минздрав просит Falcon 7X вместо SSJ100
Обновлено вчера в 05:11
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Авто
АвтоВАЗ возобновит производство после двухдневного простоя
Автокомпонент в полном объеме возобновляет поставки комплектующих на заводы "АвтоВАЗа".
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Политика
Украина частично рассекретит гособоронзаказ
Украина планирует частично рассекретить государственный оборонный заказ. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
Обновлено в 02:17
Футбол
Дубль Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу над «Торонто»
«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата MLS.
Обновлено в 00:34
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Наука
Учёные выяснили происхождение филистимлян
Международная группа учёных расшифровала ДНК филистимлян и выяснила происхождение этого древнего народа.
Обновлено 03 июля в 16:49
Экономика
«Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ
Финская корпорация Neste продает "Татнефти" свой топливно-розничный бизнес в России, состоящий из 75 АЗС и терминала в Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:23
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Авто
В Туле возродили производство легендарного мотороллера «Муравей»
Обновлено в 03:13
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
На Украине рассмотрят возможность освоения Арктики
Обновлено в 01:34
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
В Киевской области нашли мертвой гардеробщицу Верховной рады
В Киевской области нашли тело 66-летней гардеробщицы Верховной рады Антонины Шпир.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено вчера в 07:17
Космос
Все отделяющиеся части «Союза» упали в Приамурье
В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сообщили, что поисковики Роскосмоса зафиксировали падение всех четырех частей ракеты "Союз-2.1б" в Приамурье.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Общество
В Роструде уточнили порядок платы работающим за отпускников
Работа по совместительству осуществляется работником на регулярной основе на основании отдельно заключаемого трудового договора, пишет «Российская газета».
Обновлено в 01:26
Происшествия
Летевший из Нью-Йорка в Лондон авиалайнер экстренно сел в Бостоне
Обновлено вчера в 23:49
Спорт
Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016
Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на допросе рассказал, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года было куплено несколько голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки.
Обновлено в 02:44
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11