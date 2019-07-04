Футбол

Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»Спорт-Экспресс вчера в 16:56

Джанлуиджи Буффон, который ранее стал игроком "Ювентуса", рассказал, что отказался от капитанской повязки. Напомним, что голкипер подписал однолетний контракт, который действует до 30 июня 2020 года.
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Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»

Газета.Ru02:54

Буффон: «Мне предложили номер 1 и капитанскую повязку в „Ювентусе“, но я не хочу ничего отбирать»

Sport24.ruвчера в 15:16

Буффон отказался от капитанской повязки и будет играть под 77-м номером

Советский спортвчера в 15:00

Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»

Матч ТВвчера в 17:17

Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»

Спорт-Экспрессвчера в 16:56

Джанлуиджи Буффон: «Мне хотели отдать 1-й номер и капитанскую повязку, но я не хочу ничего забирать»

Sports.ruвчера в 16:33

Буффон: «Отказался от первого номера и капитанской повязки»

Евро-футбол.рувчера в 13:37
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
Политика

Зеленский назначил нового главу Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Здоровье

Врачи назвали продукты, провоцирующие преждевременное старение

Некоторые продукты могут «ускорять» старение, об этом заявили западные ученые.
Обновлено в 01:15
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Футбол

Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела»

В сезоне-2018/19 Факел занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги со счетом в 41 очко.
Обновлено в 07:31
Политика

СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки

"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Обновлено в 05:52
Политика

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке

Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 07:13
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Музыка

Кирилл Андреев раскрыл причины ухода Игоря Сорина из «Иванушек»

Певец рассказал ведущему Борису Корчевникову о причинах ухода из группы Игоря Сорина.
Обновлено в 07:04
Авто

Завод HAVAL в Тульской области показал производство

5 июля 2019 года исполнился ровно месяц с момента торжественного запуска первой очереди завода HAVAL в индустриальном парке "Узловая" Тульской области.
Обновлено в 05:30
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.
Обновлено в 05:15
Транспорт

Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Путешествия

Туроператоры рассказали о проблемах с выдачей виз во Францию

В Москве начались проблемы с оформлением виз во Францию, сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на данные четырех туроператоров.
Обновлено вчера в 15:22
Авто

На АвтоВАЗе снова запустили конвейеры

С сегодняшнего дня АвтоВАЗ возобновляет производство на своих заводах в Тольятти и Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:32
Игры

На eBay выставили самую редкую игру в мире за 6 млн рублей

Высокая стоимость картриджа, который в рублях стоит около 6 миллионов, обусловлена тем, что игра, выпущенная под впечатлением от «Инопланетянина» Стивена Спилберга, разошлась тиражом всего в 100 копий.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

В стену посольства РФ в Тегеране врезался грузовик

Обновлено в 07:24
Космос

С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз» с 33 спутниками

С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 32 малыми космическими аппаратами.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Суд приговорил руководителя «банды Трунова» к 24 годам колонии

Обновлено в 07:07
Общество

Продолжительность жизни россиян вырастает перед выборами

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в России резко вырастает в годы перед президентскими выборами.
Обновлено в 05:16
Общество

«Яму» на Хохловской площади в Москве открыли после ремонта

Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, где год назад появилось общественное пространство "Яма", открыли после ремонта, сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа столицы.
Обновлено в 06:53
Футбол

«Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым

«Зенит» объявил о продлении контрактов с 35-летним защитником Юрием Жирковым и 32-летним голкипером Михаилом Кержаковым.
Обновлено в 06:24
Политика

Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Главу новгородского ГИБДД заподозрили в крупной взятке

Высокопоставленного сотрудника полиции подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новгородской области.
Обновлено в 06:14
Гаджеты

Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6

В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
Обновлено в 06:09
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти

В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа

Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.
Обновлено в 06:29
Политика

Царев назвал причину похищения офицера ДНР

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев предположил, что похищение экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха украинскими спецслужбами связано с расследованием дела о крушении малайзийского Boeing.
Обновлено в 06:01
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