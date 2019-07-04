Футбол
Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»Спорт-Экспресс вчера в 16:56
Джанлуиджи Буффон, который ранее стал игроком "Ювентуса", рассказал, что отказался от капитанской повязки. Напомним, что голкипер подписал однолетний контракт, который действует до 30 июня 2020 года.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
Политика
Зеленский назначил нового главу Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Здоровье
Врачи назвали продукты, провоцирующие преждевременное старение
Некоторые продукты могут «ускорять» старение, об этом заявили западные ученые.
Обновлено в 01:15
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Футбол
Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела»
В сезоне-2018/19 Факел занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги со счетом в 41 очко.
Обновлено в 07:31
Политика
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Обновлено в 05:52
Политика
Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке
Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 07:13
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Музыка
Кирилл Андреев раскрыл причины ухода Игоря Сорина из «Иванушек»
Певец рассказал ведущему Борису Корчевникову о причинах ухода из группы Игоря Сорина.
Обновлено в 07:04
Авто
Завод HAVAL в Тульской области показал производство
5 июля 2019 года исполнился ровно месяц с момента торжественного запуска первой очереди завода HAVAL в индустриальном парке "Узловая" Тульской области.
Обновлено в 05:30
Политика
Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.
Обновлено в 05:15
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Путешествия
Туроператоры рассказали о проблемах с выдачей виз во Францию
В Москве начались проблемы с оформлением виз во Францию, сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на данные четырех туроператоров.
Обновлено вчера в 15:22
Авто
На АвтоВАЗе снова запустили конвейеры
С сегодняшнего дня АвтоВАЗ возобновляет производство на своих заводах в Тольятти и Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:32
Игры
На eBay выставили самую редкую игру в мире за 6 млн рублей
Высокая стоимость картриджа, который в рублях стоит около 6 миллионов, обусловлена тем, что игра, выпущенная под впечатлением от «Инопланетянина» Стивена Спилберга, разошлась тиражом всего в 100 копий.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия
В стену посольства РФ в Тегеране врезался грузовик
Обновлено в 07:24
Космос
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз» с 33 спутниками
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 32 малыми космическими аппаратами.
Обновлено в 03:22
Общество
Продолжительность жизни россиян вырастает перед выборами
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в России резко вырастает в годы перед президентскими выборами.
Обновлено в 05:16
Общество
«Яму» на Хохловской площади в Москве открыли после ремонта
Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, где год назад появилось общественное пространство "Яма", открыли после ремонта, сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа столицы.
Обновлено в 06:53
Футбол
«Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым
«Зенит» объявил о продлении контрактов с 35-летним защитником Юрием Жирковым и 32-летним голкипером Михаилом Кержаковым.
Обновлено в 06:24
Политика
Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Главу новгородского ГИБДД заподозрили в крупной взятке
Высокопоставленного сотрудника полиции подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новгородской области.
Обновлено в 06:14
Гаджеты
Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6
В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
Обновлено в 06:09
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти
В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа
Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.
Обновлено в 06:29
Политика
Царев назвал причину похищения офицера ДНР
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев предположил, что похищение экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха украинскими спецслужбами связано с расследованием дела о крушении малайзийского Boeing.
Обновлено в 06:01