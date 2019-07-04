Джанлуиджи Буффон, который ранее стал игроком "Ювентуса", рассказал, что отказался от капитанской повязки. Напомним, что голкипер подписал однолетний контракт, который действует до 30 июня 2020 года.

Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»

Политика Зеленский назначил нового главу Донецкой области Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Здоровье Врачи назвали продукты, провоцирующие преждевременное старение Некоторые продукты могут «ускорять» старение, об этом заявили западные ученые.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.

Футбол Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела» В сезоне-2018/19 Факел занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги со счетом в 41 очко.

Политика СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки "Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Политика Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.

Политика Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Музыка Кирилл Андреев раскрыл причины ухода Игоря Сорина из «Иванушек» Певец рассказал ведущему Борису Корчевникову о причинах ухода из группы Игоря Сорина.

Авто Завод HAVAL в Тульской области показал производство 5 июля 2019 года исполнился ровно месяц с момента торжественного запуска первой очереди завода HAVAL в индустриальном парке "Узловая" Тульской области.

Политика Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.

Транспорт Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург» Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.

Путешествия Туроператоры рассказали о проблемах с выдачей виз во Францию В Москве начались проблемы с оформлением виз во Францию, сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на данные четырех туроператоров.

Авто На АвтоВАЗе снова запустили конвейеры С сегодняшнего дня АвтоВАЗ возобновляет производство на своих заводах в Тольятти и Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Игры На eBay выставили самую редкую игру в мире за 6 млн рублей Высокая стоимость картриджа, который в рублях стоит около 6 миллионов, обусловлена тем, что игра, выпущенная под впечатлением от «Инопланетянина» Стивена Спилберга, разошлась тиражом всего в 100 копий.

Космос С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз» с 33 спутниками С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 32 малыми космическими аппаратами.

Общество Продолжительность жизни россиян вырастает перед выборами Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в России резко вырастает в годы перед президентскими выборами.

Общество «Яму» на Хохловской площади в Москве открыли после ремонта Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, где год назад появилось общественное пространство "Яма", открыли после ремонта, сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа столицы.

Футбол «Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым «Зенит» объявил о продлении контрактов с 35-летним защитником Юрием Жирковым и 32-летним голкипером Михаилом Кержаковым.

Политика Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Происшествия Главу новгородского ГИБДД заподозрили в крупной взятке Высокопоставленного сотрудника полиции подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новгородской области.

Гаджеты Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6 В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.

Общество На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Происшествия Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.

Происшествия Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.