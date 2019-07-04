Футбол

Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»Спорт-Экспресс 16:56

Джанлуиджи Буффон, который ранее стал игроком "Ювентуса", рассказал, что отказался от капитанской повязки. Напомним, что голкипер подписал однолетний контракт, который действует до 30 июня 2020 года.
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Буффон: «Мне предложили номер 1 и капитанскую повязку в „Ювентусе“, но я не хочу ничего отбирать»

Sport24.ru15:16

Буффон: «Мне предложили первый номер и капитанскую повязку, но я отказался»

ProstoProSport16:54

Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»

Матч ТВ17:17

Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс16:56

Буффон отказался от капитанской повязки и будет играть под 77-м номером

Советский спорт15:00

Джанлуиджи Буффон: «Мне хотели отдать 1-й номер и капитанскую повязку, но я не хочу ничего забирать»

Sports.ru16:33

Буффон: «Отказался от первого номера и капитанской повязки»

Евро-футбол.ру13:37
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Происшествия

В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
Обновлено в 19:27
Армия и оружие

Россия потопила американскую подлодку в интернете

Обновлено вчера в 09:01
Общество

Как российским туристам пережить пекло на заграничных курортах

Обновлено в 21:00
Происшествия

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Происшествия

В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения

Режим чрезвычайной ситуации введен в четверг в округе Керн на юге американского штата Калифорния из-за землетрясения магнитудой 6,4. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора штата Гэвина Ньюсома.
Обновлено в 20:50
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных

Многодетным семьям начнут выдавать средства на компенсацию ипотеки. Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.
Обновлено в 00:08
Политика

В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Обновлено в 20:32
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика

Путин призвал Гуаидо вернуться на Землю

"Нужно идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития", - сказал Путин.
Обновлено в 14:43
Авто

АвтоВАЗ возобновит производство в Тольятти и Ижевске 5 июля

Концерн АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства в Тольятти и Ижевске 5 июля после приостановки, вызванной срывом поставок комплектующих.
Обновлено в 15:26
Происшествия

В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски

Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал СВS.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика

Бизнес нашел способ снизить цены на семгу

С письмом ознакомились «Известия». На Печоре сконцентрирован вылов семги — атлантического лосося.
Обновлено в 20:13
Кино

Певица Хэлли Бэйли сыграет Ариэль в экранизации «Русалочки»

Помимо Хэлли Бэйли, в будущей «Русалочке» сыграют Джейкоб Трамбле, Аквафина и Мелисса Маккарти — ей досталась роль ведьмы Урсулы.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

CBS: несколько человек ранены при нападении в медицинском центре в США

Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения, совершенного в медицинском центре американского города Питерсберг (штат Вирджиния).
Обновлено в 20:01
Политика

Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций

В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
Обновлено в 17:01
Происшествия

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО

Обновлено в 22:11
Политика

В России изменится тариф на вывоз мусора

В России в ближайшее время изменится механизм взимания платы за вывоз бытового мусора, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 13:15
Культура

Телеканал обнаружил предполагаемое интервью с художником Бэнкси

Сотрудники телеканала ITV London нашли архивное интервью 2003 года с человеком, который, возможно, является самым известным анонимным уличным художником Бэнкси.
Обновлено в 22:24
Авто

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено в 08:53
Происшествия

На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Политика

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

Обновлено в 08:46
Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой

Обновлено в 17:24
Спорт

Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено в 17:04
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев из столичного СИЗО № 2 отправились в колонию, сообщил РИА Новости глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.
Обновлено в 07:48
Общество

Российские военные раздали сирийцам продукты, а детям вручили игрушки

Жители населенного пункта Ан-Хуль в сирийской провинции Дераа получили гуманитарную помощь от Российского центра по примирению, в общей сложности более четырех тонн продуктовых наборов, сообщил журналистам заместитель начальника центра Вадим Переславцев.
Обновлено в 22:11
Авто

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» Фото: instagram.com/dschipenko/ Новый образец, выпускаемый «Туламашзаводом», оснащён гибридным двигателем.
Обновлено в 15:36
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