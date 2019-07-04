Футбол

Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»Спорт-Экспресс вчера в 16:56

Джанлуиджи Буффон, который ранее стал игроком "Ювентуса", рассказал, что отказался от капитанской повязки. Напомним, что голкипер подписал однолетний контракт, который действует до 30 июня 2020 года.
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Буффон: «Мне предложили номер 1 и капитанскую повязку в „Ювентусе“, но я не хочу ничего отбирать»

Sport24.ruвчера в 15:16

Буффон отказался от капитанской повязки и будет играть под 77-м номером

Советский спортвчера в 15:00

Джанлуиджи Буффон: «Мне хотели отдать 1-й номер и капитанскую повязку, но я не хочу ничего забирать»

Sports.ruвчера в 16:33

Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»

Спорт-Экспрессвчера в 16:56

Буффон: «Мне предложили первый номер и капитанскую повязку, но я отказался»

ProstoProSportвчера в 16:54

Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»

Матч ТВвчера в 17:17

Буффон: «Отказался от первого номера и капитанской повязки»

Евро-футбол.рувчера в 13:37
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Экономика

Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено вчера в 08:32
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В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 07:38
Политика

Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

Обновлено вчера в 11:05
Авто

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

В День независимости США у Белого дома сожгли американский флаг

Обновлено вчера в 22:48
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

Словакия подготовила резолюцию об отмене антироссийских санкций

Резолюция о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в парламент Словакии до конца лета.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия

Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша

Обновлено вчера в 20:03
Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого

В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России

Зарплату в 50—60 тыс. рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено вчера в 18:46
Космос

SpaceX вновь потеряла спутники в космосе

Компания SpaceХ, вероятно, упустила восемь из 60 запущенных ранее спутников системы Starlink.
Обновлено вчера в 22:03
Политика

Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате

Обновлено вчера в 02:57
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки

Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
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Продюсера «Волка с Уолл-стрит» задержали за отмывание денег

Голливудский продюсер Риза Азиз был задержан в Малайзии за отмывание денег. Об этом сообщает издание The New York Times.
Обновлено вчера в 13:02
Игры

Новую PlayStation Classic распродают за 25 долларов

Например, Sony решила выпустить портативную PlayStation Classic и при том за хорошую стоимость в 100 долларов.
Обновлено вчера в 18:01
Футбол

Украинский футболист намерен нанести травму игроку «Краснодара»

Обновлено вчера в 08:12
Космос

Лунные и солнечные затмения странно влияют на поведение животных

Обновлено 03 июля в 07:10
Наука

На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы

На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие

Су-27 перехватил самолёт ВВС США над Чёрным морем

Обновлено вчера в 22:42
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Социсследование: в Раду проходят шесть партий

Согласно результатам всеукраинского социологического исследования организованного исследовательской компанией "Active Group" в конце июня, на предстоящих выборах в Раду преодолеть 5%-й барьер для вхождения в парламент, смогут шесть партий.
Обновлено вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 14:10
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Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
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