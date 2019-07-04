Футбол
Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»Спорт-Экспресс вчера в 16:56
Джанлуиджи Буффон, который ранее стал игроком "Ювентуса", рассказал, что отказался от капитанской повязки. Напомним, что голкипер подписал однолетний контракт, который действует до 30 июня 2020 года.
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Буффон: «Мне предложили первый номер и капитанскую повязку, но я отказался»
ProstoProSportвчера в 16:54
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Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
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Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье
Обновлено вчера в 11:05
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Происшествия
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Резолюция о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в парламент Словакии до конца лета.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 23:30
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Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого
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Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России
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Обновлено вчера в 23:10
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено вчера в 18:46
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SpaceX вновь потеряла спутники в космосе
Компания SpaceХ, вероятно, упустила восемь из 60 запущенных ранее спутников системы Starlink.
Обновлено вчера в 22:03
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Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 02:57
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
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Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
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Продюсера «Волка с Уолл-стрит» задержали за отмывание денег
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Обновлено вчера в 13:02
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Лунные и солнечные затмения странно влияют на поведение животных
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На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы
На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
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Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
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