Футбол
Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»Спорт-Экспресс 16:56
Джанлуиджи Буффон, который ранее стал игроком "Ювентуса", рассказал, что отказался от капитанской повязки. Напомним, что голкипер подписал однолетний контракт, который действует до 30 июня 2020 года.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 18:10, Вашингтон
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Общество
Матвиенко предложили запретить смартфоны в школах
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала
Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками регионального Управления ФСБ и МВД по Республике Татарстан задержана кассир банка города Салавата — Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города.
Обновлено в 16:17
Наука
Инженеры создали полностью мягкий пневматический кольцевой генератор
В своей новой работе инженеры использовали этот клапан для создания пневматического кольцевого генератора, создающего циклическое движение и изменение давления.
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Происшествия
На Кубани в аквапарке погиб ребенок
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Политика
МИД Украины вызвал посла Венгрии
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Происшествия
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Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Кино
Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки»
Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.
Обновлено в 01:00
Наука
Слоны собрались в мужские группы в присутствии человека
Самцы азиатских слонов, несмотря на преимущественно матриархальный устой общества, могут сбиваться в исключительно мужские группы — преимущественно в условиях повышенного антропогенного воздействия.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Политика
На Украине работника оборонного завода арестовали за шпионаж на Россию
Шевченковский районный суд Киева арестовал сотрудника одного из оборонных предприятий по подозрению в совершении госизмены.
Обновлено в 13:27
Политика
Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений
Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений.
Обновлено в 15:33
Политика
Папа Римский попросил Путина молиться за него
Папа Римский Франциск после аудиенции с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента России молиться за него, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:02
Футбол
Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".
Обновлено в 12:22
Культура
Возможно найдено видео с Бэнкси
Телеканал ITV London нашел архивное интервью 16-летней давности с молодым человеком, который, возможно, является Бэнкси, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 16:00
Общество
СК предложил бороться с авиадебоширами с помощью физиогностики
По словам генерала, в настоящее время действия авиадебоширов фиксируются с помощью «подручных средств», например камер смартфонов, однако увеличение количества «средств объективного контроля» помогло бы улучшить ситуацию.
Обновлено в 09:47
Футбол
Дуглас Сантос рассказал о своих планах в «Зените»
Обновлено в 16:38
Политика
В России предоставили убежище многодетной семье из Германии
Обновлено в 15:52
Общество
Сбежавшая жена шейха наняла адвоката принцессы Дианы для тяжбы с ним
Фиона Шаклтон когда-то занималась разводом принца Чарльза и принцессы Дианы, а сейчас работает с ее сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри.
Обновлено в 12:31
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Общество
Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло
Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Спорт
Шахбазов принес России первое золото Универсиады в Неаполе
Дзюдоист Руслан Шахбазов первым среди российских спортсменов завоевал золото на летней Универсиаде, которая проходит в Неаполе.
Обновлено в 14:24
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Политика
Шойгу назвал основную причину происшествия на глубоководном аппарате
Основной причиной происшествия на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, стал пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:25