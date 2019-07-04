Джанлуиджи Буффон, который ранее стал игроком "Ювентуса", рассказал, что отказался от капитанской повязки. Напомним, что голкипер подписал однолетний контракт, который действует до 30 июня 2020 года.

Буффон отказался от капитанской повязки в «Ювентусе»

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