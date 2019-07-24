Футбол

Буффон отбил три пенальти в матче с «Интером»Sports.ru 10:28

В серии послематчевых пенальти вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон отбил три пенальти. 41-летний итальянец отразил удары в исполнении Андреа Раноккии, Самуэле Лонго и Борхи Валеро.
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«Ювентус» — «Интер». Голы, видео, обзор матча, лучшие моменты, серия пенальти

Sport24.ru13:01

Буффон отразил три пенальти в игре с «Интером»

Sport.ru10:59

Де Лигт забил в свои ворота, Буффон парировал три пенальти

Спорт-Экспресс10:25

Буффон отбил три пенальти в матче с «Интером»

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Ювентус - Интер - 1:1 (по пен. 4:3). Голы и лучшие моменты

Матч ТВ12:02

«Ювентус» одолел «Интер» в серии пенальти. Роналду забил гол, де Лигт — автогол

Чемпионат09:45

Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»

Soccer.ru10:31
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Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы

Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.
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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании.
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В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида

В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
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Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
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Фанат автотуризма Стив Норт сделал заказ Ford Transit Custom со спортивными штрихами от ателье MS-RT.
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Уже подготовлены соответствующие поправки в закон об охране озера, которые разрешат массовые вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (но вне границ особо охраняемых зон), пишет РБК со ссылкой на копию документа.
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Названы самые популярные иномарки зарубежной сборки в РФ

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Кангва не поможет «Арсеналу» в матче с «Нефтчи»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко в преддверии первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Нефтчи» рассказал о состоянии своей команды.
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Виктория Лопырева рассказала, почему не выйдет замуж за Игоря Булатова

Виктория Лопырева стала гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» и рассказала, в частности, о личной жизни.
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В электронные паспорта россиян вставят чипы нового поколения

Будущие электронные паспорта жителей Российской Федерации в обязательном порядке получат чипы нового поколения.
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Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Полковник Сакри утверждает, что к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить черные ящики им. Стоит отметить, что в фильме интервью дает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
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Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

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Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
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В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего бойца ГРУ

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили 24 июля в республиканской Генпрокуратуре.
Обновлено в 06:31
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ФАС оштрафовала Google за рекламу дипломных работ

Компании Google придется заплатить 100 тысяч рублей штрафа за рекламу дипломных работ.
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В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева

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В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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