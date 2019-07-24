Футбол
Буффон отбил три пенальти в матче с «Интером»Sports.ru 10:28
В серии послематчевых пенальти вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон отбил три пенальти. 41-летний итальянец отразил удары в исполнении Андреа Раноккии, Самуэле Лонго и Борхи Валеро.
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