Футбол

Буффон официально вернулся в «Ювентус»News.ru 10:53

Бывший капитан итальянского «Ювентуса» 41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон официально вернулся в клуб. Добро пожаловать домой, — говорится в сообщении команды. Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с голкипером рассчитано на один год.
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«Ювентус» объявил о возвращении Буффона

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Sportbox.RU11:16

Официально: Буффон прибыл на медосмотр в «Ювентусе»

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Итальянский футболист, вратарь. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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