Футбол
Буффон официально вернулся в «Ювентус»News.ru 10:53
Бывший капитан итальянского «Ювентуса» 41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон официально вернулся в клуб. Добро пожаловать домой, — говорится в сообщении команды. Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с голкипером рассчитано на один год.
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ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
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На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
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В Германию снова пошла российская «грязная» нефть из Польши
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Сумма выросла на 15% по сравнению с первой половиной 2018 года. 80% от всей суммы — $ 25,5 млрд, пользователи потратили в магазине Apple.
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Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
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Ученые расшифровали геном древнего библейского народа
Ученые приблизились к разгадке тайны происхождения народов моря – филистимлян.
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Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне
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В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
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Шесть человек погибли в результате мощного торнадо в китайской северо-восточной провинции Ляонин, как передает Центральное телевидение КНР.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
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Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
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Путин призвал Гуаидо «вернуться на грешную Землю»
Президент России Владимир Путин, говоря на пресс-конференции в Риме о ситуации в Венесуэле, призвал главу Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом южноамериканской республики, «вернуться на Землю» и руководствоваться демократическими процедурами.
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Новый роман Стивена Кинга выйдет на русском языке этой зимой
Новый роман американского писателя Стивена Кинга "Институт" появится в продаже на русском языке в декабре-январе.
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Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой
66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
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Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".
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Кононов объявил об отмене выборов капитана «Спартака»
Ранее Кононов сообщил, что новый капитан команды будет назначен путём проведения выборов среди игроков по окончании первого тренировочного сбора.
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Росконтроль назвал марки худшего кофе
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