Футбол
Буффон официально покинул «ПСЖ»Нева Спорт вчера в 15:57
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе 41-летнего голкипера Джанлуиджи Буффона. Как сообщает официальный «Твиттер» «ПСЖ», итальянский вратарь покидает стан парижской команды.
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Буффон не планирует завершать карьеру, агент намекнул на возвращение в Италию
Спорт день за днем03:52
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Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра.
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Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
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«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».
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В силовой линейке обновлённого Renault Koleos появились два дизельных мотора.
Обновлено в 04:00
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Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года
Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
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Экономика
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Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс».
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Станция метро «Варшавская» изменит график работы
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Врач из штата Огайо Уильям Хасел арестован по обвинению в преднамеренном убийстве 25 своих пациентов.
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