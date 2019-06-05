Футбол

Буффон официально покинул «ПСЖ»Нева Спорт вчера в 15:57

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе 41-летнего голкипера Джанлуиджи Буффона. Как сообщает официальный «Твиттер» «ПСЖ», итальянский вратарь покидает стан парижской команды.
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Буффон не планирует завершать карьеру, агент намекнул на возвращение в Италию

Спорт день за днем03:52

Ареола попрощался с Буффоном

Спорт-Экспрессвчера в 19:43

Агент: Буффон не собирается завершать карьеру

Чемпионатвчера в 16:36

Агент Буффона: «Джанлуиджи не намерен завершать карьеру»

Матч ТВвчера в 16:52

Агент Буффона: Джанлуиджи еще не принял решение о своем будущем

Советский спортвчера в 17:20

Агент Буффона: «Джанлуиджи не перестанет играть. Он взял паузу на пару дней, чтобы подумать о будущем»

Sports.ruвчера в 17:29

Буффон: «„ПСЖ“ предложил продлить контракт, но я отказался»

Sport.ruвчера в 13:59
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Происшествия

В Ольгинском пруду утонула пожилая петербурженка

Обновлено в 02:50
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Политика

Кучма положительно оценил минские переговоры по Донбассу

Обновлено вчера в 13:34
Шоу-бизнес

Пресс-секретарь прокомментировал информацию о смерти Бари Алибасова

Обновлено вчера в 15:33
Политика

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.
Обновлено в 05:01
Общество

Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка

Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

На Митинском кладбище в Москве началась церемония прощания с бывшим бойцом спецназа главного управления Генштаба Никитой Белянкиным, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:13
Политика

Рада снова отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины в очередной раз отказалась рассматривать законопроект, внесенный в парламент президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии

Обновлено в 01:00
Экономика

Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.
Обновлено в 04:55
Политика

Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля

Обновлено в 04:02
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Происшествия

СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей

В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Спорт

Обвинившая Неймара в изнасиловании показала себя

Обновлено в 04:39
Космос

Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра

Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра.
Обновлено в 00:03
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес

Нюша впервые показала свою дочь

Российская певица Нюша впервые опубликовала снимок своей дочери.
Обновлено в 05:07
Технологии

«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи

«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».
Обновлено в 05:32
Авто

Модель McLaren 570S примерила новый аэродинамический набор

Напомним заодно, что модель 570S приводит в движение наддувный мотор V8 3.8 c отдачей 570 л.с. и 600 Н•м, который позволяет и купе, и родстеру набирать сотню с нуля за 3,2 с и развивать максималку в 328 км/ч.
Обновлено в 05:41
Авто

Представили обновлённый Renault Koleos

В силовой линейке обновлённого Renault Koleos появились два дизельных мотора.
Обновлено в 04:00
Здоровье

Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года

Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
Обновлено в 04:22
Экономика

Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Кино

Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Обновлено в 05:30
Политика

Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию

В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено 04 июня в 03:52
Политика

МИД прокомментировал отправку российских военных в ЦАР

Решение России об отправке военных в миссию ООН в Центрально-Африканской Республике нашло понимание международного сообщества, проблем с этим решением не будет, заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Северу Африки Михаил Богданов.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке

Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка–Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.
Обновлено в 02:56
Транспорт

Станция метро «Варшавская» изменит график работы

Станция "Варшавская" Каховской линии метро изменит график работы, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Американского врача обвинили в убийстве 25 пациентов

Врач из штата Огайо Уильям Хасел арестован по обвинению в преднамеренном убийстве 25 своих пациентов.
Обновлено в 04:39
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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