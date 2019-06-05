Буффон официально покинул «ПСЖ»Нева Спорт вчера в 15:57

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе 41-летнего голкипера Джанлуиджи Буффона. Как сообщает официальный «Твиттер» «ПСЖ», итальянский вратарь покидает стан парижской команды.

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Происшествия В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ На Митинском кладбище в Москве началась церемония прощания с бывшим бойцом спецназа главного управления Генштаба Никитой Белянкиным, сообщает корреспондент РБК.

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