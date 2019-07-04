Футбол

Буффон объяснил свое возвращение в «Ювентус»Известия 12:21

Вратарь Джанлуиджи Буффон объяснил свое возвращение в состав туринского клуба «Ювентус», с которым на днях подписал контракт до конца июня 2020 года. Как сообщил 41-летний голкипер в своем Twitter, ему было сделано предложение, от которого невозможно отказаться.
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Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»

Газета.Ru13:28

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Спорт-Экспресс11:13

Буффон: возвращаюсь, потому что не мог отклонить предложение «синьоры»

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Матч ТВ11:16

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Советский спорт10:32

Официально: Буффон прибыл на медосмотр в «Ювентусе»

Bobsoccer03:23
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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