Футбол
Буффон объяснил свое возвращение в «Ювентус»Известия 12:21
Вратарь Джанлуиджи Буффон объяснил свое возвращение в состав туринского клуба «Ювентус», с которым на днях подписал контракт до конца июня 2020 года. Как сообщил 41-летний голкипер в своем Twitter, ему было сделано предложение, от которого невозможно отказаться.
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