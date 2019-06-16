Футбол
Буффон объяснил, почему решил покинуть «ПСЖ»Чемпионат 03:42
Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», рассказал, почему отказался от продления контракта с французским клубом.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:58, Вашингтон
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Жители села под Пензой перекрыли трассу из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка Пензенской области устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами. Об этом сообщают местные издания.
Обновлено вчера в 03:04
Космос
Телескоп «Хаббл» сфотографировал звездообразование в галактике
Телескоп «Хаббл» сфотографировал вспышку звездообразования в галактике ESO 495-21, которая по параметрам соответствует первым галактикам Вселенной.
Обновлено 14 июня в 10:19
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Гаджеты
Nomu выпустил защищенный смартфон M8 в тонком корпусе
Китайский бренд Nomu представил новую модель смартфона Nomu M8.
Обновлено в 02:39
Политика
Новый премьер Молдавии потребовала отставки Конституционного суда
Новый премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки Конституционного суда (КС), который с 7 по 9 июня принял ряд решений, спровоцировавших в стране политический кризис.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем
В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Общество
Эксперты рассказали о влиянии знака зодиака на поиск работы
Исследователи сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировали более 25 миллионов резюме, которые содержатся в самой большой российской базе специалистов.
Обновлено вчера в 21:00
Наука
Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными
Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Сыновья Екатерины Климовой нашли общий язык с женой Игоря Петренко
Игорь Петренко и Екатерина Климова имеют двух общих сыновей.
Обновлено в 03:49
Общество
СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках
Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
Обновлено в 02:27
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России
На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
Обновлено вчера в 22:26
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»
Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Армия и оружие
Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 08:16
Здоровье
В Новосибирске нянечка детсада умерла от опасной инфекции
Накануне в Дзержинском районе Новосибирска умерла младший воспитатель детсада №262.
Обновлено вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»
Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
Обновлено в 00:02
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Чемодановку после конфликта с цыганами благоустроят
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вновь встретился с жителями села Чемодановка, где ранее произошла массовая драка.
Обновлено вчера в 15:54