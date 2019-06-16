Футбол

Буффон объяснил, почему решил покинуть «ПСЖ»Чемпионат 03:42

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Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», рассказал, почему отказался от продления контракта с французским клубом.
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Буффон объяснил, почему решил покинуть «ПСЖ»

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