Футбол
Буффон не планирует завершать карьеру игрока летомЧемпионат 06:15
Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон не планирует завершать карьеру игрока предстоящим летом, даже если парижский клуб не продлит с ним контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Футбол
Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ
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Серебряный король рестлинга умер прямо на ринге в Лондоне
Сезар Барон, 51-летняя звезда рестлинга из Мексики, скончался прямо на ринге в Лондоне во время шоу.
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«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
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В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко
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Обновлено в 10:38
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Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
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Авто
Эксперты назвали худшие модели авто в РФ
Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
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"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 11:59
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Открытие принадлежит научным специалистам из Швеции. Шведские исследователи обнаружили полезное свойство хорошего красного вина.
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Происшествия
Появилось видео поиска затонувших картин Айвазовского
В сети появилось видео поиска картин художника Ивана Айвазовского на дне Черного моря. Ролик опубликовала радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 06:44
Общество
В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии
Обновлено в 10:12
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
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«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами
Обновлено вчера в 06:23
Политика
В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах
В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Гаджеты
HTC представила свой первый в 2019 году смартфон
В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов.
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Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Политика
На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры
Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.
Обновлено в 09:07
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
В ДНР сбили два украинских беспилотника
Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.
Обновлено в 08:48
Транспорт
Между Петербургом и Кировском запустят новые экологичные автобусы
На маршруте между Петербургом и Кировском будут ходить новые автобусы на природном газе, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Общество
Правила получения детских пособий упростили
В России упростили правила получения детских пособий.
Обновлено в 07:55
Общество
Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести
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