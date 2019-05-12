Футбол

Буффон не собирается завершать карьеруСоветский спорт 05:36

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру, даже если ПСЖ не продлит с ним контракт. Соглашение 41-летнего голкипера с ПСЖ истекает летом 2019 года.
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Буффон не планирует завершать карьеру игрока летом

Чемпионат06:15

СМИ: Буффон рассмотрит варианты продолжения карьеры

RT на русском05:29

Буффон не собирается завершать карьеру

Советский спорт05:36

СМИ: Буффон получил предложения от клубов, завоевавших путевку в Лигу чемпионов

Матч ТВ05:32

Буффон не собирается завершать карьеру даже после ухода из «ПСЖ»

Спорт-Экспресс06:04

Буффон не планирует завершать карьеру летом. 41-летний вратарь рассматривает предложения

Sport24.ru05:17

Буффон не планирует завершать карьеру и рассматривает предложения от других клубов

Sports.ru05:59
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В Турции десять человек пострадали в драке со стрельбой в кафе

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы в кафе района Сельчуклу к северу от города Коньи в центре Турции, сообщает турецкий телеканал NTV.
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Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»

В Мордовии глава республиканского МВД генерал-майор Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин Кириллов несли на шествии «Бессмертного полка» 9 мая фотографии одного и того же ветерана, подписанные разными именами, сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».
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Россия — Австрия 3:0 (2-й перерыв)

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Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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