Футбол
Буффон не собирается завершать карьеруСоветский спорт 05:36
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру, даже если ПСЖ не продлит с ним контракт. Соглашение 41-летнего голкипера с ПСЖ истекает летом 2019 года.
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Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
В массовом ДТП в Санкт-Петербурге подозревают 17-летнего школьника
В аварии, которая произошла в субботу, 11 мая, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на Бухарестской улице подозревают 17-летнего подростка.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
Обновлено в 06:25
Происшествия
На Ставрополье в ДТП пострадали граждане Армении
В результате ДТП пострадали трое граждан Армении, сообщили "РГ" в воскресенье в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 04:35
Политика
Помпео намерен продолжить поиск общих интересов с Россией
Глава Госдепа Майк Помпео накануне визита в Россию заявил, что Москва и Вашингтон должны стремиться к поиску общей повестки во внешней политике.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 01:29
Политика
Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье разместила в YouTube опрос киевлян о том, поддерживают ли они роспуск Верховной рады.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Турции десять человек пострадали в драке со стрельбой в кафе
По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы в кафе района Сельчуклу к северу от города Коньи в центре Турции, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 07:25
Общество
Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»
В Мордовии глава республиканского МВД генерал-майор Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин Кириллов несли на шествии «Бессмертного полка» 9 мая фотографии одного и того же ветерана, подписанные разными именами, сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:18
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:33
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в доме под Ростовом
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено в 02:26
Футбол
У Казанского собора устроили драку фанаты «Зенита» и ЦСКА
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Доренко знал о своем диагнозе, заявил гендиректор «Говорит Москва»
Гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов утверждает, что журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Ребенок погиб при возгорании автомобиля на Ставрополье
Обновлено в 05:46
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Общество
Сицилийский городок предлагает дома за один евро
Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
Обновлено в 04:44
Хоккей
Россия — Австрия 3:0 (2-й перерыв)
После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 03:33
Хоккей
Рене Фазель: «Поменять формат ЧМ попросили топ-команды»
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что инициатива изменения формата чемпионата мира исходила от ведущих сборных.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии
Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено 10 мая в 12:47
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58