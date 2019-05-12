Футбол
Буффон не планирует завершать карьеру игрока летомЧемпионат 06:15
Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон не планирует завершать карьеру игрока предстоящим летом, даже если парижский клуб не продлит с ним контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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