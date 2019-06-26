Футбол
Буффон намерен вернуться в «Ювентус»Российская газета 00:13
Джанлуиджи Буффон намерен завершить карьеру в "Ювентусе", с которым девять раз становился чемпионом Италии. Об этом сообщил агент игрока Сильвано Мартина. Мартина отметил, что пока это лишь один из вариантов, сообщает Sportitalia.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Общество
Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал телеканалу «Москва 24» сообщения о частичной потере памяти у него.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
В Никарагуа задержали четырёх человек из-за подозрений в связи с ИГИЛ
Сотрудники Нацполиции Никарагуа 25 июня задержали четырёх человек в возрасте от 26 до 41 года, подозреваемых в связи с террористической организацией ИГИЛ*.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
К пыткам испытывают противоречивые чувства
Еще 39% россиян считают, что бороться с пытками не стоит, так как это может негативным образом повлиять на раскрываемость преступлений.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней
Власти японского города Урасоэ на острове Окинава рекомендовали местным жителям как можно скорее покинуть свои дома.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
МЧС: Иркутские спасатели прибыли в Тайшетский район
Обновлено в 00:05
Здоровье
На Алтае снизилась смертность от инфарктов
С этого года пациентов из сельских территорий с определенными заболеваниями везут сразу в крупные больницы, где имеются специализированные отделения.
Обновлено вчера в 22:20
Космос
В России испытали инновационный сканер для спутников
Радиолокационный комплекс оснащен инновационными технологиями обнаружения движущихся объектов и алгоритмами сверхразрешения при сканировании местности.
Обновлено вчера в 23:40
Здоровье
Выявленных при въезде в РФ инфекционных больных стало втрое больше
Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году.
Обновлено в 00:44
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Транспорт
«Аэрофлот» намерен открыть шесть новых рейсов из Красноярска
Авиакомпания "Аэрофлот", которая планирует запустить хаб в Красноярске, планирует открыть к 2020 году из Красноярска новые рейсы - Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск и Екатеринбург.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено вчера в 02:01
Политика
Неизвестные бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с избирателями
Неизвестные бросили дымовые шашки во время встречи экс-президента Украины Петра Порошенко с избирателями в городе Стрый во Львовской области.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei
Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
В Грузии предложили запустить для граждан РФ шаттлы из Баку и Еревана
Ранее грузинское подразделение Transparency International подсчитало, что общие потери экономики страны в случае полного прекращения потока российских туристов составят порядка 100 млн долларов.
Обновлено вчера в 00:29
Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом
Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель
Стоимость нефти Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне возросла на 1,87% и по состоянию на 07:25 мск составила $66,1 за баррель.
Обновлено в 00:54
Хоккей
Тарасенко перенес операцию на левом колене
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко перенес артроскопическую операцию на левом колене, сообщает официальный сайт НХЛ.
Обновлено в 01:49
Общество
В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
Обновлено в 00:31